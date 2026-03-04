Se encendieron las alarmas en las últimas horas por la lesión que sufre Kylian Mbappé. El atacante del Real Madrid arrastra una gran molestia en la rodilla izquierda desde diciembre, confirmándose que tras no ser bien tratado, habría sufrido una rotura parcial de ligamentos cruzados posterior, sin ser atendido en el club español.

Pese a las dolencias físicas que sufría el delantero francés, desde el club merengue no lo frenaron, agravando la lesión con el tiempo. Desde el club, habían manifestado que era un esquince y ausencia por tres semanas; pero la disconformidad del atacante, provocó que viajara a su país para hacerse revisar con un especialista.

Ante este panorama, la presencia del astro francés es incierta no solo para los duelos ante el Manchester City por Champions League, sino también en la gira de su selección por Estados Unidos en Marzo ante Brasil y Colombia. Según el entorno, el jugador tiene los días contados para llegar a la óptima recuperación de cara al mundial.

Por otro lado, desde el Real Madrid habían expresado que el jugador podía llegar al duelo de vuelta en Manchester, el 17 de marzo, aunque analizando el panorama y las recomendaciones por parte de quienes están tratando su rodilla, dejarían fuera al atacante de la serie ante el elenco de Pep Guardiola.

El esguince que afecta la rodilla izquierda de Kylian se originó el 7 de diciembre en el encuentro contra el Celta, desde ese entonces, alternó en presencia, sin encontrar soluciones a su problema por parte del cuerpo médico del club Español.

Pensando en el mundial, Francia debuta el 16 de junio ante Senegal, por el grupo I. luego se verá las caras con contra el ganador del repechaje entre Irak, Bolivia, y Surinam el Lunes 22, y cerrará ante Noruega el 26.