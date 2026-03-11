Sylvester Stallone regresa a la franquicia que lo catapultó al estrellato, pero esta vez sin encarnar al emblemático John Rambo. La nueva producción, que se encuentra en rodaje en Bangkok, será una precuela que profundizará en los orígenes del personaje antes de los eventos de Rambo: Primera sangre. En esta ocasión, el actor estadounidense asumirá el rol de productor ejecutivo, mientras que Noah Centineo interpretará al joven soldado.

Dirigida por Jalmari Helander, esta película promete revelar las experiencias que moldearon la personalidad y habilidades de Rambo durante la guerra de Vietnam. Stallone, que en las cinco entregas anteriores no solo interpretó sino también escribió y dirigió al personaje, ahora confía en un equipo renovado para dar vida a esta etapa formativa del protagonista.

Guion y dirección con referencias sobradas en el género acción

El guion está a cargo de Rory Haines y Sohrab Noshirvani, conocidos por su trabajo en el género de acción con títulos como Black Adam. La producción ejecutiva cuenta con la participación de Anthony y Joe Russo, junto con Trevor Short, Dallas Sonnier y Amanda Presmyk, quienes buscan asegurar el éxito tanto comercial como crítico de la entrega, prevista para su estreno en 2027.

El director Helander, fan de la saga desde su niñez, ha señalado que la película tendrá un enfoque realista y crudo, centrado en temas como la supervivencia, la resiliencia y la pérdida de la inocencia. "Mantendremos la crudeza y el respeto por el material original", afirmó, descartando el uso de tecnologías como la inteligencia artificial y optando por técnicas de filmación tradicionales.

Además de Noah Centineo, el elenco contará con actores como Yao, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White y Tayme Thapthimthong, lo que indica un relato más coral sobre los primeros años de Rambo. Aunque el argumento se mantiene en reserva, se anticipa que la película abordará la psicología del personaje y el impacto de la guerra en su vida.

Desde su debut en 1982 con Rambo: Primera sangre, la franquicia ha recaudado más de 800 millones de dólares a nivel mundial y se ha convertido en un fenómeno cultural. El personaje de Rambo representa a un veterano de Vietnam marcado por el dolor y la soledad, simbolizando el drama de muchos excombatientes que enfrentaron dificultades para reintegrarse a la sociedad.

Las películas originales generaron debates sobre el trato a los veteranos y la representación de la violencia, inspirando diversas adaptaciones en cómics, videojuegos y series animadas. Ahora, con esta precuela, los responsables buscan actualizar esa reflexión y conectar con nuevas audiencias, explorando los traumas y desafíos que definieron al soldado.

La elección de un actor joven como Noah Centineo para encarnar a Rambo en su juventud representa un cambio significativo para la saga, similar al giro que tuvo la franquicia Creed con Stallone dando paso a una nueva generación. Esta transición genera expectativas y dudas entre los seguidores, quienes esperan que la esencia del personaje se mantenga intacta.

John Rambo tendrá precuela con Noah Centineo y Stallone como productor

El proyecto se encuentra en pleno rodaje y, aunque aún se desconocen detalles específicos de la trama, la anticipación crece entre los fanáticos de la saga y el cine de acción en general. La precuela de John Rambo promete ofrecer una mirada profunda y respetuosa sobre la figura que marcó un hito en la historia del cine bélico y de acción.