El clima comenzó a cambiar en Buenos Aires y todo indica que el período de buen tiempo empieza a quedar atrás. Durante la jornada se percibió un descenso de la temperatura respecto a días anteriores, acompañado por mayor humedad y condiciones más inestables.

Según el pronóstico meteorológico, las probabilidades de lluvia aumentarán durante el viernes, en una jornada marcada por cielos más nublados y circulación de aire inestable en la región.

Esta combinación de factores podría provocar lluvias aisladas desde las primeras horas del día, con mayor posibilidad de precipitaciones entre la mañana y la tarde, cuando la inestabilidad se haga más evidente.

El cambio de tiempo se sentirá también en la temperatura. Para el viernes se espera una mínima cercana a los 19 grados y una máxima que rondará los 25 grados, valores algo más bajos que los registrados en jornadas recientes.

Aunque el ambiente será más fresco que en los últimos días, la sensación térmica podría mantenerse elevada debido a la alta humedad presente en la atmósfera.

De esta manera, el cierre de la semana llegará con condiciones más variables en el área metropolitana, marcando una transición desde los días cálidos y soleados hacia un escenario más nuboso y con posibles lluvias.

Los especialistas recomiendan estar atentos a las actualizaciones del pronóstico, ya que la evolución de la nubosidad y la humedad podría modificar la intensidad o la duración de las precipitaciones previstas para las próximas horas.