La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada volvió a poner en el centro de la escena uno de los conflictos más mediáticos de su vida personal. La histórica disputa con Ricardo Biasotti regresó al debate público y el empresario decidió hablar después de mucho tiempo para referirse a las denuncias que la actriz realizó en su contra durante años, todas vinculadas al bienestar de su hija Anna Chiara.

En diálogo con DDM, programa de América TV, Ricardo Biasotti fue contundente al referirse a su ex pareja. El empresario dejó en claro que no sigue la actualidad televisiva de Andrea del Boca y que tampoco le interesa su presente. “No me preocupa la vida profesional o privada de Andrea y tampoco miro Gran Hermano, así que no tengo mucho para opinar del tema”, afirmó en su primera reacción.

Sin embargo, el empresario aprovechó la entrevista para recordar el largo historial judicial que enfrentó con la actriz. Según su versión, Andrea del Boca utilizó reiteradamente acusaciones graves para mantenerse en la agenda mediática. “Ella ha usado este tema durante 25 años. Siempre que necesitó salir en los medios o tener exposición mediática inventó situaciones falsas”, disparó Ricardo Biasotti.

El empresario también se refirió puntualmente a la denuncia por abuso sexual agravado por el vínculo y corrupción de menores que la actriz presentó en su contra. En ese sentido, aseguró que la Justicia ya resolvió las causas a su favor. “Si ves la cantidad de denuncias falsas que me hizo, desde agresión hasta secuestro o abuso, ya no hay nada que me pueda sorprender. Ya me demostró que es capaz de todo”, sostuvo Ricardo Biasotti.

Además, el empresario rechazó el mote de “demandante serial” que surgió durante el conflicto judicial. “La realidad es que yo me la pasé defendiendo de todo lo que ella inventó. Han sido denuncias armadas con el propósito de llamar la atención y generar contenido mediático”, aseguró. También remarcó que fue sobreseído en todas las instancias judiciales.

En otro tramo de la charla, Ricardo Biasotti recordó que la denuncia más grave apareció muchos años después de que se interrumpiera el vínculo con su hija. “La acusación llegó después de nueve años de no verla. Me sorprendió muchísimo porque yo ya no tenía contacto con Anna Chiara”, explicó el empresario sobre ese momento del conflicto con Andrea del Boca.

El empresario también reflexionó sobre el impacto que toda esta situación tuvo en la vida de la joven. Para Ricardo Biasotti, la principal afectada fue su hija Anna Chiara, a quien considera víctima de la pelea mediática y judicial. “Los chicos son las víctimas. A ella se le hizo mucho daño y se le privó de tener una relación con su padre”, expresó con dolor.

Por último, Ricardo Biasotti dejó abierta una puerta a una posible reconciliación con Anna Chiara en el futuro, aunque aclaró que la decisión dependerá exclusivamente de ella. Mientras tanto, el enfrentamiento con Andrea del Boca continúa siendo uno de los conflictos familiares más resonantes del espectáculo argentino.