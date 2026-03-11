El mundo del fútbol argentino está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Ricardo Aimar, conocido como “Payo”, una figura destacada del fútbol regional de Córdoba durante las décadas de 1960 y 1970. Además, era reconocido por ser el padre del exjugador y actual miembro del cuerpo técnico de la Selección argentina, Pablo Aimar.

Ricardo Aimar permanecía internado en el Instituto Médico de Río Cuarto, donde enfrentaba problemas de salud que no fueron detallados públicamente. Su muerte causó conmoción entre los seguidores del deporte y sus allegados, quienes reconocen su legado en diferentes clubes de la ciudad de Río Cuarto.

Trayectoria de Don Aimar

Durante su carrera, Aimar defendió los colores de Belgrano de Río Cuarto, Centro Cultural Alberdi y Estudiantes de Río Cuarto. Sin embargo, su vínculo más profundo permaneció con el Club Atlético Banda Norte, institución donde dejó una huella imborrable y que aún recuerda con cariño su aporte.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) expresó su pesar por la pérdida a través de un comunicado oficial: “La AFA, en nombre del Presidente Claudio Tapia y del Comité Ejecutivo, expresa su más sentido dolor por el fallecimiento de Ricardo Aimar, padre del jugador y actual entrenador, Pablo Aimar”.

Ricardo Aimar, histórico futbolista cordobés, falleció a los 70 años

El fallecimiento de Ricardo Aimar también representa un momento delicado para su familia, ya que en octubre de 2022 perdió a Mary Giordano, su madre, a los 70 años. La noticia ha provocado numerosas muestras de afecto y solidaridad en el ámbito deportivo y entre quienes conocieron su trayectoria.

Según informó el medio Puntal, los restos de Ricardo Aimar serán velados este miércoles en el cementerio Parque Perpetual de Río Cuarto. El velatorio y posterior sepelio se realizarán entre las 8 y las 17, donde familiares, amigos y fanáticos podrán despedir a una figura emblemática del fútbol cordobés.