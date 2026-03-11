El 11 de marzo de 2021, Tehuel de la Torre, un joven trans de 21 años, salió de su casa en el partido bonaerense de San Vicente con la intención de asistir a una entrevista laboral para trabajar como mozo. Desde ese momento, su paradero se convirtió en un enigma que conmocionó al país.

Antes de partir, Tehuel le contó a su hermana Verónica que iba a reunirse con Luis Alberto Ramos, un hombre de 37 años que le había ofrecido un empleo en un evento. Al llegar a la vivienda de Ramos, donde también se encontraba Oscar Montes, se perdió todo contacto con él.

Tras meses de investigación, el 11 de julio de 2024, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires confirmó la condena a prisión perpetua contra Ramos, acusado de homicidio agravado por odio a la identidad de género y orientación sexual. Los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana destacaron la vulnerabilidad de Tehuel como joven trans en situación laboral informal, circunstancia que Ramos explotó para atraerlo a su domicilio.

Lo que dice la resolución judicial

La resolución judicial subrayó que la desaparición del cuerpo y la quema de pertenencias de Tehuel constituyen “un acto simbólico de negación de su identidad”, reforzando así el móvil discriminatorio del crimen.

A pesar de que ya pasaron más de cuatro años desde el asesinato, el cuerpo de Tehuel de la Torre no ha sido encontrado. La investigación contó con pruebas contundentes, incluyendo registros de cámaras de seguridad, la tarjeta SUBE, la geolocalización del celular de la víctima y fotografías en el teléfono del acusado donde aparece Tehuel.

Además, se hallaron restos calcinados de sus pertenencias en un terreno y análisis de manchas hemáticas con perfil genético coincidente con el joven, junto con la conducta evasiva de Ramos durante la investigación.

Por otro lado, Oscar Montes, también vinculado al caso, aún espera que se inicie su juicio por jurados. Ambos imputados fueron inicialmente detenidos por encubrimiento, entorpecimiento de la investigación y falso testimonio, pero negaron su participación directa en el crimen.

La causa comenzó cuando Michelle, novia de Tehuel, denunció su desaparición el 13 de marzo de 2021 tras dos días sin noticias. La policía pudo geolocalizar el celular de la víctima en la casa de Ramos, lo que llevó a profundizar la pesquisa.

Contrario a la versión de los acusados, se descubrió una foto tomada a las 20:42 del día de la desaparición en el teléfono de Tehuel, descartando la coartada que intentaron presentar. También se encontró la campera del joven incendiada y ADN de Tehuel en la pared de la casa de Ramos.

Condena perpetua por el asesinato de Tehuel de la Torre tras cinco años

El Ministerio de Seguridad Nacional ofreció una recompensa de 5 millones de pesos para quien aporte datos precisos sobre el paradero del cuerpo, que continúa desaparecido.

Finalmente, el 30 de agosto de 2024, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata, conformado por los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Ramiro Fernández Lorenzo, ratificó la culpabilidad de Ramos no solo por el asesinato, sino también por la desaparición del cuerpo y el daño causado a los familiares y seres queridos de Tehuel.