El delantero argentino Joaquín Panichelli sigue de racha, como si el año mundialista potenciara su ambición. Ahora, el cordobés de 23 años con pasado en las inferiores de Racing de Nueva Italia y Belgrano, ambos de Córdoba capital y River Plate, convirtió la apertura del marcador de Racing de Estrasburgo en su empate 1 a 1 como local con Lens por la fecha 24 de la Ligue 1. Y fue un golazo.

A los 17 minutos, al defensor visitante Ismaëlo Ganiou le quedó corto un pase al arquero, el delantero se hizo de la pelota en base a su velocidad y la picó sobre la salida del guardameta. Ya en el segundo tiempo, Mamadou Sangaré puso cifras definitivas privando de los tres puntos al conjunto que también alineó en el once al ex Boca Juniors Valentín Barco.

Este resultado deja a Estrasburgo con 35 puntos, por dos unidades afuera de la zona de copas (Lens perdió la chance de quedar líder en el inicio de la jornada y, con 53, permanece a un punto de PSG).

Panichelli ya marcó seis veces en el año y sigue de racha, anotando en tres partidos consecutivos: venía de mojar en el torneo ante Marsella y Lyon, lo que fomenta su expectativa de ganarse un lugar en la Selección Argentina.