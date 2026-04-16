Lanús se prepara para una noche copera con sabor a revancha. Desde las 19:00, en el estadio Ciudad de Lanús, el equipo de Mauricio Pellegrino recibirá a Always Ready por la segunda fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2026, con la obligación de sumar para no complicar su camino en el torneo.

El arranque del Granate en la Copa no fue el esperado: cayó 1-0 ante Mirassol en Brasil y quedó en deuda en su presentación. Sin embargo, el equipo del Sur llega con el ánimo renovado tras el golpe de efecto en el clásico frente a Banfield, donde se impuso 1-0 con un cabezazo agónico de Yoshan Valois a los 43 minutos del segundo tiempo. Un triunfo que no solo sirvió para festejar en casa ajena, sino también para recuperar confianza.

En el plano local, Lanús atraviesa un presente sólido. Se ubica tercero en la Zona A del Torneo Apertura con 22 puntos y tiene bien encaminada su clasificación a los octavos de final. Con ese respaldo, intentará trasladar su buen momento doméstico al plano internacional, donde todavía está en deuda.

Del otro lado, Always Ready también llega herido. El conjunto boliviano perdió 1-0 ante Liga de Quito en su debut copero, resignando puntos importantes como local. En su torneo doméstico, apenas suma cuatro unidades en dos fechas y todavía busca encontrar regularidad. Sabe que sumar en Argentina puede ser un golpe clave para reacomodarse en el grupo.

El contexto marca que ambos llegan necesitados. Por eso, el duelo en La Fortaleza promete ser cerrado, intenso y con margen de error mínimo. Lanús intentará hacerse fuerte en casa y dar el primer paso en la Copa, mientras que Always Ready buscará dar el golpe y prenderse en la pelea.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Franco Watson, Agustín Medina, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Eduardo Salvio y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Always Ready: Alain Baroja; Alex Rambal, Luis Caicedo, Yhormar Hurtado, Dieguito Rodríguez; Rai Lima, Héctor Cuellar, Joel Amoroso; Fernando Nava, Juan Godoy y Enrique Triverio. DT: Julio César Baldivieso.

Lanús sabe que en la Copa no hay demasiado margen para especular. Esta noche, en su casa, tiene la chance de cambiar la cara y empezar a escribir otra historia.