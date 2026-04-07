Jannik Sinner continúa demostrando su gran nivel en todas las superficies y ahora también en tierra batida. El tenista italiano arrancó con una contundente victoria en el Masters 1000 de Montecarlo, donde superó a Ugo Humbert por 6-3 y 6-0 en apenas 64 minutos, en su regreso al torneo monegasco tras dos años de ausencia.

Con este triunfo, Sinner amplió su impresionante racha en la categoría Masters 1000 a 18 partidos ganados consecutivamente, la segunda mejor marca después de Rafael Nadal. Además, acumula 36 sets consecutivos sin perder, una regularidad que lo posiciona como un firme candidato a recuperar el número uno del mundo, actualmente en manos de Carlos Alcaraz desde finales de la temporada pasada.

Con la mirada en París

El tenista de San Cándido dejó en claro que su dominio no depende del tipo de superficie. Para llegar con chances a Roland Garros, el último Grand Slam que le falta para completar el calendario, eligió comenzar su preparación en Montecarlo. En el partido, tomó la iniciativa tras cinco juegos y logró cinco quiebres de servicio, aprovechando la dificultad que tenía Humbert para manejar pelotas altas, algo que no afecta a Sinner.

Durante un día frío y nublado en Mónaco, el italiano contó con el apoyo de la grada, donde reside actualmente, y selló su pase a octavos de final con rapidez. Ahora descansará el miércoles para luego enfrentar al ganador del duelo entre Fran Cerúndolo, ubicado en el puesto 16 del ranking, y Tomas Machac.

Consultado sobre su rendimiento en tierra, Sinner señaló: “Lo que más me cuesta en tierra es saber cuánto tengo que deslizar”, subrayando la adaptación necesaria para dominar esta superficie.

Jannik Sinner alcanza 18 victorias seguidas en Masters 1000 sobre tierra

El campeón de cuatro títulos de Grand Slam mantiene una notable superioridad frente a los jugadores zurdos, a quienes ha vencido en sus últimos 22 enfrentamientos. Su última derrota ante un zurdo fue contra Ben Shelton en Shanghái 2023. Asimismo, tiene un historial favorable frente a los tenistas franceses, con 26 triunfos consecutivos en ese segmento.