El dúo Pimpinela se presentará este jueves 9 de abril en el estadio Ruca Che con su nuevo espectáculo “Noticias del amor”, una propuesta que combina música, teatro y humor para recorrer distintas etapas de las relaciones a lo largo del tiempo.

En una entrevista con el programa "Tardes de Primera" que se emite por CN 24/7 Canal de Noticias, Joaquín Galán y Lucía Galán contaron detalles del espectáculo y del vínculo que mantienen con el público tras más de cuatro décadas de trayectoria.

El show funciona como una especie de “noticiero del amor”, donde repasan décadas a través de historias, canciones y momentos que marcaron a distintas generaciones.

La puesta incluye músicos en vivo, bailarines, coros y una fuerte producción visual con pantallas, en un espectáculo de más de dos horas que reúne tanto el material nuevo como los clásicos que consolidaron su carrera. Temas como “Olvídame y pega la vuelta”, “A esa” y “La familia” forman parte de un repertorio que atraviesa generaciones.

“Son canciones que forman parte de la historia de la familia. Nos emociona ver chicos de 4 o 5 años cantándolas, igual que sus abuelos”, señalaron. En ese sentido, remarcaron que el público se ha renovado con el tiempo y que hoy conviven en sus shows adolescentes, adultos y familias completas.

El dúo, con más de 40 años de trayectoria, continúa de gira por el país con presentaciones en distintas ciudades tras su paso por Neuquén. Según adelantaron, el tour incluye 12 destinos y tendrá su cierre en octubre en Buenos Aires.

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