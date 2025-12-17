El volante platense Agustín Stancato que jugó a gran nivel el Torneo Federal A 2025 en Cipolletti, se sumó a Olimpo de Bahía Blanca en las últimas horas y será refuerzo del aurinegro para la próxima temporada.

El jugador actualmente esta jugando en Sportivo Desamparados de San Juan el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, donde ya disputó 14 partidos y marcó 3 goles. En el albinegro fue uno de los jugadores más regulares y fue titular en 27 partidos.

Nacido el 23 de abril de 1999 en La Plata, tiene 26 años, 74 kilos de 1,82 metros, estaba en la mira de varios clubes de la categoría e inclusive de la Primera Nacional. con pasos por Douglas Haig de Pergamino, Villa Dálmine de Campana, San Telmo y Sportivo Estudiantes de San Luis. En torneos de AFA, ha jugado 129 partidos y vale recordar que llegó hasta la reserva de Boca Juniors y no llegó a debutar en primera.

Así lo anunció en redes sociales Olimpo de Bahía Blanca a su nuevo refuerzo

Olimpo ya había dado un golpe al anunciar a Carlos Mungo como entrenador. El director técnico saltó de vereda en Bahía Blanca luego de dirigir durante 7 años a Villa Mitre. Además del mediocampista, el aurinegro también anunció al arquero Cristian Geist proveniente de Atenas de Río Cuarto y al lateral izquierdo Luciano Lapetina que llega desde Bolívar.