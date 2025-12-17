Un apagón afectó este martes por la tarde a vecinos del centro de la ciudad de Neuquén, con cortes intermitentes del suministro eléctrico que comenzaron durante la tarde. Los usuarios reportaron que la luz “iba y volvía” en distintos puntos de la zona céntrica.

Desde la Cooperativa CALF confirmaron inicialmente que el sector se encontraba fuera de servicio y que el personal técnico estaba abocado a detectar el origen de la falla.

Zonas afectadas por el apagón

Alrededor de las 19, CALF precisó que el corte alcanzó a los sectores aledaños a calle Elordi hasta San Martín, entre Chrestia y Salta, una de las áreas con mayor circulación comercial y vehicular de la capital neuquina.

Impacto en el tránsito

Vecinos advirtieron que semáforos del bajo y del centro dejaron de funcionar, por lo que se recomendó circular con precaución mientras persistía la interrupción del servicio.

Trabajo técnico y normalización del servicio

La cooperativa indicó que no se conocía inicialmente la causa del fallo ni había un horario estimado de restitución, y que las actualizaciones se difundirían por los canales oficiales.

Servicio restituido

Cerca de las 21, CALF confirmó que finalizaron las tareas y que el suministro eléctrico fue restituido para todos los usuarios, normalizando la situación en las zonas afectadas.