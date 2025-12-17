¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 16 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Servicio restituido

Apagón en Neuquén: CALF normalizó el suministro tras más de 3 horas sin luz

La cooperativa informó que, tras una falla en la red eléctrica, el servicio quedó totalmente restituido este martes por la noche en el centro de la ciudad de Neuquén y zonas aledañas, luego de cortes intermitentes registrados desde la tarde.

Por Redacción

Martes, 16 de diciembre de 2025 a las 21:43
Un apagón afectó este martes por la tarde a vecinos del centro de la ciudad de Neuquén, con cortes intermitentes del suministro eléctrico que comenzaron durante la tarde. Los usuarios reportaron que la luz “iba y volvía” en distintos puntos de la zona céntrica.

Desde la Cooperativa CALF confirmaron inicialmente que el sector se encontraba fuera de servicio y que el personal técnico estaba abocado a detectar el origen de la falla.

Zonas afectadas por el apagón

Alrededor de las 19, CALF precisó que el corte alcanzó a los sectores aledaños a calle Elordi hasta San Martín, entre Chrestia y Salta, una de las áreas con mayor circulación comercial y vehicular de la capital neuquina.

Impacto en el tránsito

Vecinos advirtieron que semáforos del bajo y del centro dejaron de funcionar, por lo que se recomendó circular con precaución mientras persistía la interrupción del servicio.

Trabajo técnico y normalización del servicio

La cooperativa indicó que no se conocía inicialmente la causa del fallo ni había un horario estimado de restitución, y que las actualizaciones se difundirían por los canales oficiales.

Servicio restituido

Cerca de las 21, CALF confirmó que finalizaron las tareas y que el suministro eléctrico fue restituido para todos los usuarios, normalizando la situación en las zonas afectadas.

 

