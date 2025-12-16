Racing no quiere que el impacto de la derrota marque un punto final. Al contrario. Con la intención de darle continuidad a un proceso y evitar cualquier tipo de incertidumbre, la dirigencia de la Academia le ofreció a Gustavo Costas un nuevo contrato por tres temporadas, que extendería su vínculo hasta diciembre de 2028.

La propuesta fue presentada tras una reunión clave entre el entrenador y la conducción encabezada por Diego Milito, con el aval del director deportivo Sebastián Saja. La idea es clara: sostener al DT más allá de los resultados inmediatos y respaldar un proyecto que mantenga a Racing en competencia constante a nivel local e internacional.

El actual contrato de Costas vence el 31 de diciembre, pero todo indica que la renovación quedará sellada en los próximos días. El nuevo acuerdo coincidiría con el final del mandato de Milito como presidente, una señal política fuerte que apunta a la estabilidad y a una planificación a largo plazo.

La temporada dejó sensaciones encontradas. Racing levantó la Recopa Sudamericana frente a Botafogo y volvió a posicionarse en el plano continental, aunque no logró clasificarse a la Copa Libertadores 2026 y deberá disputar nuevamente la Sudamericana, torneo que ya conquistó en 2024. El golpe más reciente fue la final del Torneo Clausura, perdida por penales ante Estudiantes.

Tras ese partido, Costas mostró su costado más humano y autocrítico. Reconoció el dolor por el título que se escapó y dejó frases que reflejaron su exigencia personal y su compromiso con el club. “Yo vine a ganar, no solo a competir, y siento que me quedo en deuda”, expresó, sin confirmar en ese momento su continuidad.

Lejos de tomarlo como un final, en Racing interpretaron ese mensaje como una muestra de ambición. Por eso, la dirigencia decidió avanzar con un contrato largo, apostando a la revancha deportiva y a la consolidación de un ciclo que, con aciertos y golpes, volvió a poner a la Academia en la discusión.

Si no surgen imprevistos, Costas seguirá al frente del equipo y Racing buscará que el dolor del cierre de año sea el punto de partida para ir por más.