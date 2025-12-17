Lucas Beltrán atraviesa su mejor momento desde su llegada a España y volvió a dejarlo claro en una noche copera. El delantero argentino abrió el marcador y fue una de las figuras en la victoria de Valencia por 2-0 frente a Sporting Gijón, resultado que le permitió al conjunto Che avanzar a los octavos de final de la Copa del Rey.

En un partido trabado y con pocas situaciones claras, el cordobés apareció con oportunismo. Tras un remate que no pudo contener el arquero local, el ex River capturó el rebote dentro del área y definió con categoría para destrabar un encuentro que se presentaba complejo para los dirigidos por Rubén Baraja.

El gol le dio tranquilidad a Valencia, que logró manejar los tiempos del partido y terminó de asegurar la clasificación en el complemento con el tanto de Dani Raba. Beltrán fue reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo, ovacionado por el sector visitante, luego de otra actuación determinante.

El atacante argentino venía de convertir un golazo ante Atlético de Madrid por La Liga y ya había marcado en la ronda anterior de la Copa del Rey frente a Cartagena, confirmando su gran presente goleador en una temporada exigente para el club.

Valencia cerrará el año futbolístico el próximo viernes en Mestalla frente a Mallorca, en un duelo clave por la permanencia en La Liga. Mientras tanto, en la Copa del Rey, el equipo Che sigue en carrera, con Beltrán como una de sus principales cartas ofensivas.