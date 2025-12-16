El club Cipolletti reconoció a personalidades históricas de la institución y de la ciudad, modalidad que se implementó cuando la institución cumplió 99 años en octubre pasado.

El encuentro se realizó en el salón de usos múltiples de pelota paleta y contó con la presencia de familiares y autoridades del club. El Albinegro decidió homenajear a las familias Arriaga y Perilli junto a Henry Homann y Pablo Ariel Parra, dos de los jugadores más representativos del a historia del club.

Pablo Ariel Parra, "El Chala" fue uno de los jugadores homenajeados, en la foto junto a familiaresnto

También se entregaron reconocimientos a Lucrecia Padín, nieta de "Tito" Padín, un multifacético deportista de la institución que se destacó en varias disciplinas. También fueron homenajeados el presidente de la Subcomisión de Pelota Paleta, y a las familias Lapuente y Codón, entre otras.

"Nombramos estos apellidos y nombramos a Cipolletti, es la historia viva de nuestro club", destacó el presidente, Luca Mancini, uno de los oradores de la reunión.