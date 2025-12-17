El Senado dará este miércoles un paso clave en la agenda del Gobierno al abrir el debate en comisión del proyecto de reforma laboral, una de las iniciativas centrales del oficialismo, que busca avanzar con un trámite rápido para lograr su votación antes de fin de mes.

Según fuentes legislativas, la discusión comenzará a las 11 con un plenario de comisiones, luego de que a las 9 se constituyan por separado las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda. La intención del bloque oficialista es obtener dictamen esta misma semana y llevar el proyecto al recinto el viernes 26 de diciembre.

Entre los primeros expositores confirmados figuran el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. En total, habrá 15 oradores distribuidos en dos jornadas, con una mayoría de expositores propuestos por el oficialismo y sus aliados.

La apertura del debate se definió tras una reunión encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel junto a los jefes de bloque, donde se acordó la conformación de las comisiones que también tratarán en paralelo la reforma de la ley de glaciares.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó que el oficialismo logró una mayoría sólida en las comisiones clave, un paso fundamental para garantizar los dictámenes. El objetivo es claro: ordenar el debate y acelerar los tiempos parlamentarios.

En la comisión de Trabajo y Previsión Social, el oficialismo y sus aliados contarán con 12 de los 17 miembros, mientras que el peronismo tendrá cinco. En tanto, la comisión de Presupuesto y Hacienda también quedó bajo control del oficialismo ampliado, con 12 de sus integrantes, y seguirá presidida por el libertario Ezequiel Atauche.

Este armado fue posible gracias a un acuerdo entre La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales, que conformaron un bloque circunstancial de 44 senadores para desplazar al kirchnerismo de la conducción de las comisiones.

Más allá de los dictámenes, el desafío del oficialismo será reunir los consensos necesarios en el recinto, donde necesitará al menos 37 senadores para abrir la sesión y avanzar con la sanción de la ley.

En paralelo, el Senado también pondrá en marcha el debate por la modificación de la ley de glaciares, un reclamo de varias provincias mineras. Para ese tema, se conformaron las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que comenzarán a analizar el proyecto en simultáneo.

Con este esquema, el Gobierno busca marcar el ritmo legislativo en el cierre del año, con la reforma laboral como uno de los ejes centrales de su estrategia política y económica.