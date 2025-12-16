Este sábado 20 de diciembre el Roca Rugby Club cierra la temporada 2025 del rugby y hóckey del alto valle de Río Negro y Neuquén, con la realización de la 34ª Edición del Seven del Reencuentro en el marco marco de los 40 años de la institución "Roja".

La clásica cita será en el predio de Padre Stefenelli de Roca RC para hockey y rugby, que convocará a más de treinta de equipos de ambas disciplinas de distintos puntos de Neuquén, Cipolletti, Catriel, Villa Regina y los representativos locales.

De acuerdo a lo informado por la organización, las categorías para el rugby se dividirán en Masculino mayor libre, Femenino libre, Juvenil M2 URAV de Clubes. En hockey, Damas libre, Veteranas, Damas Mamis y Caballeros.

Como es habitual la actividad se pondrá en marcha a partir de las 14, con la presentación de los equipos y luego irán los partidos. A lo largo de la jornada se realizarán distintas actividades y el público podrá disfrutar de food trucks y música en vivo.