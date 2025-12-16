Chelsea sufrió más de lo previsto en su visita a Gales, pero encontró en Alejandro Garnacho la solución a un partido que se había vuelto espeso. El argentino fue determinante en el tramo final y lideró la victoria 3-1 sobre Cardiff City, resultado que le permitió al conjunto londinense avanzar a las semifinales de la EFL Cup.

Durante el primer tiempo, el equipo de Enzo Maresca tuvo el control de la pelota, aunque careció de profundidad y claridad en los últimos metros. Cardiff, equipo de la tercera división, se mostró ordenado y le cerró los caminos, sosteniendo el cero hasta el inicio del complemento.

El quiebre llegó tras un error en la salida del local. Dylan Lawlor falló en el intento de despeje, Facundo Buonanotte recuperó la pelota limpia y asistió a Garnacho, que definió con categoría ante la salida del arquero Trott para abrir el marcador.

La ventaja no trajo tranquilidad. Cardiff reaccionó rápido y alcanzó el empate con un remate de David Turnbull, lo que volvió a sembrar dudas en Chelsea. Recién a ocho minutos del final, el conjunto inglés logró inclinar la balanza con un disparo cruzado de Pedro Neto que, tras un leve desvío, se convirtió en el 2-1.

Con espacios y el rival volcado al ataque, Garnacho volvió a aparecer para cerrar la historia. El argentino encaró desde la izquierda, enganchó hacia el centro y sacó un derechazo que selló el 3-1 definitivo y su primer doblete desde su llegada al club.

Con esta actuación, Garnacho suma cuatro goles en 17 partidos con Chelsea y alcanzó los 30 tantos como profesional, 26 de ellos convertidos en su etapa en Manchester United. Chelsea avanzó así a las semifinales de la EFL Cup, instancia que contará exclusivamente con equipos de la Premier League.