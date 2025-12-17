Este miércoles será un día clave en la definición de los torneos de LiFuNe (Liga de Fútbol de Neuquén) y el de la Liga Deportiva Confluencia, ya que en ambas puede haber campeones aunque la resolución podría estirarse, de acuerdo a los resultados que se registren.

En Neuquén, jugarán los tres con chances en la pelea por el título en el cierre de la anteúltima fecha. El líder San Patricio de El Chañar (41 puntos), recibe a Unión Vecinal de Colonia Valentina, Independiente (39) visitará a Maronese en el oeste de la capital y Alianza de Cutral Có (38) viajará al norte de la provincia y se medirá con Deportivo Rincón en cancha del León, el Elías Moises Gómez, en el camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

.Para ser campeón en esta jornada, el Santo necesita ganar y que no lo hagan el Rojo y el Gallo. Si eso no pasa, la definición quedará para última fecha que será el martes 23 de diciembre. Se disputará ese día porque los tres equipo tendrán actividad el fin de semana por el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026.

En la última, Independiente jugará el clásico con Pacífico en La Chacra y puede haber duelo directo ya que Alianza recibirá a San Patricio. Desde las altas esfera de la Liga, se especuló con que este partido se juegue en cancha neutral, debido a los incidentes registrados en los últimos enfrentamientos entre ambos. Seguramente, conocido los resultados del miércoles, la Comisión Directiva tomará una posición al respecto.

En la Liga Confluencia, Atlético Regina y La Amistad llegaron a la última fecha empatados en 101 puntos. El Albo visitará este miércoles a Petroleros Pampeanos en 25 de Mayo y los cipoleños serán locales ante San Carlos de Allen.

Si alguno de los dos suma más que el otro será campeón. Si obtienen el mismo resultado y siguen igualados, deberán jugar una final única por el título. Al igual que los de Lifune, ante la chance de adelantar sus partidos del Regional Amateur, el desempate podría jugarse el martes 23/, de ser necesario.