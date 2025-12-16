El Biguá derrotó a Club Plottier por 94 a 86 en el segundo partido del cruce mixto por la zona Ascenso y Permanencia (Repechaje) del Torneo que tuvo por escenario al Histórico. En un partido muy entretenido los capitalinos se impusieron como visitante para poner la serie 1 a 1 y habrá tercer partido por la clasificación a la Torneo Federal 2026.

Ante un estadio repleto, el equipo de Nicolás Leguizamón, que no tenía margen de error, ya que una derrota significaba perder la categoría, se llevó un partido que siempre lo tuvo como dominador al equipo de la ribera neuquina.

El ex Centro Español, Leandro Tapia fue el MVP del partido (34 puntos y 5 rebotes) y 32 de valoración para los locales, mientras que para el visitante Francisco González (30 puntos y 5 rebotes) con 28 de valoración.

El partido comenzó muy bien para El Biguá con un González encendido, que anotó 11 puntos en el primer cuarto para cerrarlo 15 a 23 a favor de la visita.

La diferencia se amplió en el segundo cuarto (18-24) y los de Neuquén sabían que no se podía descuidar si quería forzar el tercer juego para ir al descanso 33 a 47.

La historia seguirá aparentemente el jueves 18, se definirá en las próximas horas a las 21 ó a las 21.30 en El Nido para saber quién jugara La Liga Federal 2026.

Fotos y Data Informativa: Gaston Korol, Prensa Club El Biguá