Estudiantes volvió a demostrar su peso en las finales y dio vuelta un partido que parecía escaparse. En el Estadio Único de San Nicolás, el equipo de Eduardo Domínguez revirtió el marcador ante Platense y se impuso 2-1 gracias a un doblete decisivo de Lucas Alario, que se destapó en el momento justo y dejó al Pincha acariciando el Trofeo de Campeones.

La final había arrancado cerrada, tensa y muy pareja. Durante el primer tiempo, ninguno de los dos logró imponer condiciones con claridad y el desarrollo estuvo marcado por el equilibrio, el roce y algunas llegadas aisladas, sin que el marcador se moviera antes del descanso.

El partido se rompió en el arranque del segundo tiempo. A los 4 minutos, Franco Zapiola capturó un rebote y, con un potente remate de derecha, abrió el marcador para Platense, que parecía encaminarse al título en un trámite controlado.

Sin embargo, Estudiantes no se desesperó y fue creciendo con el correr de los minutos. El punto de quiebre llegó a los 33, cuando el Pincha aprovechó una desinteligencia del Calamar, que defendía con diez por no haber realizado un cambio a tiempo. En ese contexto, Lucas Alario ganó de cabeza en el área y marcó el empate que volvió a encender la final.

Cuando todo indicaba que el partido se encaminaba al cierre, apareció otra vez el goleador. A los 46 minutos del segundo tiempo, una nueva distracción defensiva dejó a Alario casi sin marca dentro del área y el delantero no perdonó: definió con categoría y selló el 2-1 que desató el festejo albirrojo en San Nicolás.

De perderlo a ganarlo en el tramo final, Estudiantes escribió una remontada que quedará marcada por la eficacia y la jerarquía de su número nueve. En la noche decisiva, Alario se destapó en la final y dejó al Pincha a un paso de sumar una nueva estrella.