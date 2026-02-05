¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 05 de Febrero, Neuquén, Argentina
RUTAS PELIGROSAS

Dos neuquinos resultaron heridos en un despiste en la Ruta 22

Un joven de 19 años y un hombre de 68 resultaron heridos luego de despistarse con una camioneta en el kilómetro 1.137 de la Ruta Nacional 22, en General Enrique Godoy. Fueron asistidos y trasladados al hospital de Regina

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Jueves, 05 de febrero de 2026 a las 07:00
Los ocupantes de la Volkswagen Saveiro fueron asistidos y trasladados al hospital de Villa Regina Fotos: Miguel Angel Gutierrez

Un accidente vial ocurrido este miércoles por la tarde en la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1.137 en el sector conocido como el kartódromo, en el ingreso a General Enrique Godoy, dejó como saldo dos personas heridas que fueron trasladadas al hospital de Regina.

El siniestro se produjo cuando una Volkswagen Saveiro, que circulaba desde Las Grutas hacia Neuquén, se despistó y terminó volcando en la banquina. El vehículo era conducido por Tomás Echeverría, de 19 años, quien viajaba acompañado por Roberto Ibáñez, de 68 años, ambos oriundos de Neuquén.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor perdió el control del rodado, lo que provocó que la camioneta se desplazara hacia la banquina y volcara. El impacto generó daños visibles en la carrocería y dejó a los ocupantes con lesiones que requirieron atención médica inmediata. Tras el impacto ambos hombres fueron asistidos en el lugar y posteriormente trasladados al hospital de Regina para su atención médica.

El despiste ocurrió en el kilómetro 1.137 de la Ruta Nacional 22, en el sector del kartódromo de Godoy

Personal del Cuerpo de Seguridad Vial acudió rápidamente al lugar, junto con efectivos del Gabinete de Criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del accidente. También participaron los Bomberos Voluntarios de Godoy, que colaboraron en las tareas de rescate y aseguraron la zona para evitar nuevos incidentes

 

 

