Racing Club de Avellaneda y Gustavo Costas llegaron a un acuerdo y el entrenador firmará un nuevo vínculo hasta 2028. De esta manera, en caso de cumplir el contrato, será el técnico de la Academia durante todo lo que dure la presidencia de Diego Milito.

El presidente de La Academia le había ofrecido por primera vez la renovación después de la eliminación ante Flamengo de Río de Janeiro en las semifinales de la Copa Libertadores de América 2025, una clara muestra de apoyo al técnico en medio de una dolorosa derrota.

Costas agradeció en ese momento el gesto de Milito y valoró la oferta, aunque su respuesta fue enfocarse en el cierre del torneo local y una vez finalizada la participación de Racing, sí se iba a sentar a definir la situación.

La Academia estuvo muy cerca de quedarse con el título en el Torneo Clausura 2025 y quedó eliminado por penales ante Estudiantes de la Plata y en medio de otro golpe doloroso, Milito volvió a sorprender: le ofreció a Costas renovar no por un año, como se especulaba, sino por tres temporadas.

El primer acuerdo fue el del tiempo de duración del contrato, algo pocas veces visto en el fútbol argentino, aunque el último paso era resolver el tema económico, que no debía ser una traba más allá de que había que negociar.

Finalmente, después de algunas reuniones, las partes llegaron a un acuerdo (tendrá un crecimiento económico año a año) y se espera que antes del cierre del 2025 (Costas está de vacaciones) se produzca la firma del contrato y la oficialización de la continuidad del técnico campeón en esta tercera etapa de la Copa Sudamericana y la Recopa.

Con la continuidad de Costas ya asegurada, ahora el técnico y la Secretaría Técnica encabezada por Sebastián Saja empezarán a definir el plantel que la temporada que viene jugará el torneo local, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana.

El primer objetivo será retener algunos jugadores clave para Costas que podrían llegar a tener algunas ofertas por sus rendimientos como los casos de Facundo Cambeses, Gabriel Rojas, Santiago Sosa, Juan Nardoni y Maravilla Martínez.

En cuanto a las incorporaciones, la presencia en la Sudamericana y no en la Libertadores podría influir en la cantidad de refuerzos, más allá de que ya se hablaban de algunos puestos y nombres.

Hace 2 días se cumplieron 2 años de la asunción de Costas y las redes sociales lo recordaron