La muerte de Héctor Alterio provocó una inmediata reacción en el mundo cultural y político, tanto en la Argentina como en España, país donde el actor vivió gran parte de su vida. A los 96 años se fue una figura central del cine, el teatro y la televisión, cuya trayectoria quedó profundamente ligada a la historia reciente del país.

Alterio residía en Madrid desde 1975, luego de haber recibido amenazas durante los años más violentos del accionar parapolicial en la Argentina. Aun en el exilio, nunca se alejó de la escena ni de los proyectos que lo mantuvieron activo y vigente durante décadas.

Uno de los primeros mensajes oficiales llegó desde el gobierno español. El presidente Pedro Sánchez expresó su pesar y lo definió como “un actor inmenso y querido”, al tiempo que destacó la huella que dejó en cada disciplina artística que transitó. “Su talento y su humanidad seguirán vivos en su obra”, escribió.

Desde la Argentina, las despedidas se multiplicaron entre colegas, instituciones y funcionarios. Luis Brandoni, compañero de Alterio en películas fundamentales del cine nacional, recordó su recorrido con palabras cargadas de afecto: “Héctor fue un grandísimo actor. Vivió una vida intensa, atravesada por el teatro independiente, el comercial y el cine. Se despidió a los 96 años dejando una obra enorme”, señaló en declaraciones televisivas.

Gastón Pauls eligió despedirlo a través de sus redes sociales. Compartió varias fotos junto al actor acompañado de un sentido mensaje: “Gracias por tanto amor, por tantas charlas, por tantos consejos. Héctor, querido, siempre en mi corazón”.

También se pronunció el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, quien resaltó que Alterio fue reconocido este año con el Premio a la Trayectoria del Fondo Nacional de las Artes. En su mensaje, lo definió como “uno de los grandes actores de la historia cultural argentina” y subrayó su compromiso, coherencia y respeto por el oficio.

La noticia generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde artistas, directores y espectadores recordaron escenas, personajes y frases que forman parte del patrimonio cultural argentino. Más allá de los premios y los reconocimientos, Alterio quedó en la memoria colectiva como un actor que supo unir talento, sensibilidad y una profunda honestidad artística.