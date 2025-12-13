¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 13 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Investigación judicial en curso

Impactante hallazgo de un cuerpo en el río Limay: fuerte operativo policial

El hallazgo ocurrió este sábado por la tarde a orillas del río Limay. La Policía resguardó la zona y la Justicia investiga para identificar a la víctima y determinar las causas del fallecimiento.

Por Redacción

Sabado, 13 de diciembre de 2025 a las 16:45
Gentileza: NEUQUÉN EN NOTICIAS.

Durante la tarde de este sábado, una persona fue encontrada sin vida a orillas del río Limay, en cercanías del camping Unipol. Esto activó un importante despliegue policial en el sector. Efectivos de seguridad trabajan en el lugar para preservar la escena y permitir las primeras pericias.

Hasta el momento no trascendió la identidad de la víctima, ni las causas del fallecimiento. Extraoficialmente, tendría alrededor de 30 años. La zona permanece bajo custodia mientras avanzan las actuaciones.

Intervención policial y judicial

Personal policial delimitó el área para evitar la alteración de evidencias y facilitar el trabajo de los peritos. El procedimiento se desarrolla conforme a los protocolos vigentes.

Interviene la Justicia, que ordenó las medidas iniciales para establecer las circunstancias del hecho, incluyendo la identificación de la persona y la determinación del momento y la causa de la muerte.

Dónde ocurrió

El hallazgo se produjo a orillas del río Limay, un sector de frecuente circulación recreativa. Las autoridades recomiendan evitar el área hasta nuevo aviso para no interferir con el operativo.

