Mientras trabajaba en la zona de Cutral Co, un camionero sufrió una repentina descompensación, pero antes de perder fuerzas alcanzó a pedir ayuda. El trabajador fue asistido y trasladado de urgencia a la ciudad de Cipolletti, donde permanece internado en estado grave. Se sospecha que el cuadro podría haber sido provocado por la mordedura de una serpiente yarará. Su familia atraviesa horas de profunda angustia y solicita con urgencia la colaboración solidaria de la comunidad con donación de sangre, un requerimiento poco común por el grupo solicitado.

El paciente fue identificado como Miguel Esteban Contreras, de 44 años, oriundo de General Daniel Cerri, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Según se informó, el chofer se encontraba desempeñando tareas laborales como camionero cuando comenzó a sentirse mal. Logró pedir auxilio al personal de la policía Caminera y, tras una primera asistencia, fue derivado de manera urgente al Policlínico Modelo de Cipolletti, donde permanece internado en estado crítico.

Fuentes cercanas al caso indicaron que, si bien aún no existe una confirmación médica oficial, los profesionales evalúan la posibilidad de que la grave descompensación haya sido consecuencia de una mordedura de una serpiente yarará, una situación que requiere atención inmediata y tratamientos específicos.

Ante este delicado cuadro, se solicita con carácter de urgencia la colaboración de dadores de sangre de grupo “0” (cero) negativo o “A” negativo, factores poco frecuentes y de vital importancia para el tratamiento del paciente. La familia de Contreras ya se encuentra en Cipolletti, acompañándolo y aguardando una evolución favorable de su estado de salud.

Quienes puedan colaborar deben presentarse a la brevedad en el Servicio de Hemoterapia del Policlínico Modelo de Cipolletti, ubicado en Libertad 83. Las donaciones se reciben de lunes a viernes, de 8:30 a 11, e indican que al momento de donar se mencione el nombre del paciente.

Para mayor información o coordinación, se encuentra disponible el siguiente teléfono de contacto: 2920 268374 (Oriana Contreras).