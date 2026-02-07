Este sábado y domingo en Mitre Patagonia 90.5, emisora perteneciente al Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital podrás vivir a pleno los partidos de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

Este sábado 8 desde las 14 se comenzará a vivir toda la jornada. A las 18 en el Cilindro Juan Domingo Perón en Avellaneda, el Racing Club de Avellaneda que arrancó el certamen con tres derrotas consecutivas recibirá a la Asociación Atlética Argentinos Juniors (AAAJ), en cotejo que se pondrá en marcha a las 18.

Dos horas después, a las 20, jugarán en el estadio Monumental de Núñez, River Plate, uno de los invictos que tiene la competencia que será local de Tigre, que llegará al partido con Gonzalo "Pity" Martínez uno de los ídolos "Millonarios" en la última década que por primera vez en su carrera, enfrentará a su ex equipo.

En tanto, este domingo 9 la transmisión arrancará a las 16 y se extenderá hasta la 01.00 del lunes. Desde las 17 se vivirá el encuentro que van a sostener en Vicente López, Platense ante Independiente de Avellaneda.

Mientras que a las 19.15 se jugará el "Clásico de barrio más importante del Mundo", ya que en el estadio Tomás Adolfo Ducó del populoso barrio Parque Patricios de la Capital Federal, jugarán Huracán ante San Lorenzo de Almagro.

El día se cerrará, casi en el turno de la trasnoche, con el enfrentamiento que tendrá por escenario al estadio José Amalfitni en Liniers, la casa de Vélez Sarsfield que recibirá a Boca Juniors, partido anunciado que se ponga en marcha a las 22.15, en uno de los platos fuertes de la cuarta fecha.