Comenzó la cuarta fecha del Torneo Apertura y el puntapié fue en Santiago del Estero con la victoria como local de Central Córdoba ante Unión de Santa Fe 1 a 0 en el Madre de Ciudades por la Zona A.

El Ferroviario no había ganado en el certamen y buscaba el primer éxito ante su gente contra un Tatengue que se quedó con 4 puntos y venía de golear 4 a 0 a Gimnasia de Mendoza, con la intención de sumarse al lote de líderes del grupo que integran Lanús, Vélez y Platense con 7 cada uno.

La apertura del marcador llegó pasando la media hora del complemento, por intermedio de Michael Santos que de cabeza conectó un tiro libre perfectamente ejecutado en forma de centro desde la derecha del ataque por Marco Iacobelli, una de las variantes que ingresó desde el banco de suplentes en el equipo que dirige Lucas Pusineri.

Con estos tres puntos, Central Córdoba ahora suma 4 unidades, las mismas que los santafesinos que dejaron pasar una gran chance de asumir protagonismo en la tabla de posiciones.

Formaciones

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Agustín Quiroga; Diego Barrera, Fernando Juárez, Matías Vera, Horacio Tijanovich, Lucas Varaldo, Michael Santos. DT: Lucas Pusineri.

Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Alex Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Bruno Pittón; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Mateo Del Blanco; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelon.

La previa

Los comandados por Leonardo Madelón buscan establecerse entre los ocho primeros luego de un comienzo irregular con un empate, una derrota y la mencionada goleada ante el Lobo mendocino en el estadio 15 de Abril. Para la visita al Madre de Ciudades, el entrenador realizará un sólo cambio y es el regreso de Valentín Fascendini, quien cumplió su suspensión, y volverá a la zaga en lugar de Juan Pablo Ludueña.

Del otro lado, Central Córdoba todavía no conoce la victoria y llega necesitado tras un mal arranque. Luego del debut en el Torneo Apertura como local con la derrota 0-1 ante Gimnasia (M), los santiagueños vuelven a ser locales tras dos visitas seguidas. El Ferroviario todavía no ganó desde que Lucas Pusineri es el entrenador: apenas cosechó un punto en tres presentaciones, en su visita a Atlético Tucumán y se ubica en la parte baja de la tabla, solo por encima de Newell’s.