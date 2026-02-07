Racing Club de Avellaneda y la Asociación Atlética Argentinos Argentinos (AAAJ) jugarán este sábado desde las 18 en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, donde el equipo dirigido por Gustavo Costas no conoce el triunfo en este año.

El encuentro entre la Academia y el Bicho de La Paternal será transmisión de las radios del Grupo Prima Multimedios por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Mitre Patagonia 90.5 y Las Palmas 96.1 desde las 17.

El equipo albiceleste de Gustavo Costas viene de perder 3 a 1 ante Tigre, en condición de visitante en Victoria, en el marco de la tercera fecha de este Torneo Apertura. En otra pobre presentación consumaron su tercera derrota al hilo en este certamen y están últimos sin puntos. Para este encuentro ante el Bicho y, teniendo en cuenta la preocupación que generó los resultados y el rendimiento en estas tres fechas, el entrenador mantiene la duda de si jugará con un 4-3-1-2 o un 3-4-3.

Las estadísticas de los enfrentamientos en la historia

En caso de ser la primer variante, Santiago Sosa se incorporaría al mediocampo, sector donde Matías Zaracho reemplazaría a Bruno Zuculini y Baltasar Rodríguez a Valentín Carboni. En caso de ser la segunda opción, Sosa se mantendría como líbero en la defensa y Zuculini seguiría siendo el mediocampista central de Racing.

Por su parte, el equipo dirigido por Nicolás Diez viene de empatar 0 a 0 con Belgrano de Córdoba el lunes en el estadio Diego Armando Maradona. Con este resultado, los del barrio porteño de La Paternal alcanzaron los 5 puntos en este certamen y quedaron en el sexto lugar de la Zona B.

Probables Formaciones

Racing Club: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Matías Zaracho, Baltasar Rodríguez, Matko Miljevic; Adrián Martínez y Santiago Solari. DT: Gustavo Costas.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Claudio Bravo; Federico Fattori, Alan Lescano, Hernán López Múñoz; Lautaro Giaccone, Emiliano Viveros y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Estadio: Presidente Juan Domingo Perón, Avellaneda, Buenos Aires.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Germán Delfino.

Horario de Inicio: 18.00