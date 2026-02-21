El arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, desembarcó como accionista minoritario del Le Mans FC a través de su fondo NxtPlay. El club francés, actualmente quinto en la Ligue 2, atraviesa una reestructuración accionarial liderada por el fondo brasileño Outfield, que asumió el control mayoritario tras su ingreso como inversor el pasado verano.

La operación refuerza un proyecto que ya había captado la atención de figuras internacionales del deporte. En los últimos meses, se sumaron como accionistas Novak Djokovic y Felipe Massa, junto al expiloto de Fórmula 1 Kevin Magnussen. La llegada de Courtois consolida la apuesta por diversificar el capital y fortalecer la estructura institucional del club.

En el plano deportivo, el crecimiento del Le Mans ha sido significativo. Tras finalizar 15º en el National, tercera división francesa, la temporada pasada, el equipo logró el ascenso a Ligue 2 y actualmente se mantiene en puestos altos de la tabla, encadenando una racha de 20 partidos sin perder y alcanzando los octavos de final de la Copa de Francia.

La nueva etapa combina estabilidad financiera, respaldo internacional y ambición deportiva para un club con tradición en el fútbol francés, que años atrás descendió por problemas económicos y ahora busca consolidar su regreso a la élite.