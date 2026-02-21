Desde ahora, cualquier persona que inicie el trámite para obtener o renovar la licencia de conducir en Argentina deberá declarar un domicilio electrónico. Se trata de una dirección de correo que tendrá carácter de declaración jurada y funcionará como vía formal para recibir notificaciones vinculadas al carnet.

La medida fue establecida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) a través de la Disposición 59/2026 y rige en todo el país. El cambio forma parte de un proceso de digitalización administrativa que apunta a centralizar las comunicaciones oficiales.

¿Qué implica declarar un domicilio electrónico?

El email informado al iniciar la gestión será considerado válido a todos los efectos legales. Esto significa que cualquier aviso enviado a esa casilla tendrá validez formal, siempre que la persona haya aceptado expresamente esta modalidad al completar el trámite.

A través de ese canal se podrán comunicar avances del expediente, observaciones pendientes y también información sobre antecedentes de tránsito vinculados a la circulación en la vía pública.

Desde la ANSV señalaron que el objetivo es que los avisos lleguen de manera directa al interesado, sin intermediarios, y que exista un único medio digital de contacto. También explicaron que la digitalización permite acelerar procesos y reducir costos operativos.

Impacto en el Alto Valle

En ciudades como Neuquén capital, Cipolletti, General Roca o Villa Regina, donde el movimiento para renovar el carnet suele aumentar antes del inicio del ciclo laboral y escolar, el nuevo requisito implica una responsabilidad adicional: revisar periódicamente el correo declarado.

Si el organismo envía una notificación, esta se considerará formalmente recibida bajo la modalidad aceptada. Por eso, quienes gestionen su licencia deberán asegurarse de que el email esté activo y operativo.

La implementación ya está vigente y se aplicará en cada centro emisor del país. Con este cambio, el trámite suma un paso digital que busca ordenar la comunicación y dejar constancia electrónica de cada aviso relacionado con la licencia de conducir.