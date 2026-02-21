La justicia francesa ha ordenado el procesamiento definitivo de los principales acusados por el asesinato del ex jugador argentino de Los Pumas Federico Martín Aramburu, ocurrido en París en Marzo de 2022, con la confirmación de que el juicio se celebrará ante un tribunal de lo penal durante el primer semestre de 2026.

La Cámara de Instrucción de la Corte de Apelaciones de París ordenó el 23 de septiembre el procesamiento de Loïk Le Priol, de 31 años, ex miembro del GUD y ex comando marine, por el cargo de asesinato (homicidio con premeditación), por haber disparado contra Aramburu por la espalda causándole la muerte.

El recuerdo de Federico Martin Aramburu siempre vigente en el club Biarritz Olimpique Pays Basque en Francia

Junto a él, será juzgado Romain Bouvier, de 34 años, por tentativa de asesinato, por haber disparado contra la víctima alcanzándolo en el muslo y el costado. Lyson Rochemir, de 28 años y pareja de Le Priol en el momento de los hechos, será juzgada por complicidad tras haber conducido a Bouvier hasta la víctima en su Jeep. Esta decisión corrige contradicciones previas señaladas por el Tribunal de Casación en Junio.

Los medios franceses se hicieron eco de la noticia