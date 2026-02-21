Independiente de Neuquén se siguen afianzando en el Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquet femenina, en Entre Ríos, superó a Tomás Rocamora por 68-81, y sumó su tercera victoria en final en la competencia, que la tiene en mitad de tabla de la Conferencia Sur, y con buenos augurios de cara a lo que se viene.
Séptimo triunfo en la actual competencia para el elenco neuquino en 13 presentaciones. A falta de tres fechas para qué cierre la fase regular, el equipo que conduce Marcelo Remolina no solo ya mejoró la producción del Apertura, sino que está a un juego de asegurarse terminar igualado en rachas de triunfo- derrotas.
En un juego parejo, Rocamora mostró buenas cosas en el primer cuarto. Fue adelante en el tablero con triples de Schunk y Pidone hasta que empezaron a entrar en escena Ibarra y Torres. El trámite se emparejó, y fueron palo y palo hasta un cierre 22-20.
González alejó al local por cinco en el inicio del segundo cuarto, pero Ibarra siguió pesando en la pintura y nuevamente quedaron muy parejos. Así fue hasta el 36-36, ahí las locales perdieron puntería y por más que Sabrina Scévola intentó corregir con un tiempo muerto no pudo hacerlo y la visita se marchó adelante 36-46.
Independiente se alejó por 12, pero bastaron un par de triples de Chiappella y Battioni para que Rocamora se meta otra vez en partido (49-54). Fueron buenos pasajes de las entrerrianas que desde el faro de Paula Santini siguieron para adelante y quedaron a una posesión antes del cuarto decisivo (57-59).
Rocamora se puso a uno (60-61) pero el quiebre se dio cuando se encendió Laila Raviolo, quien había pasado inadvertida en el primer tiempo y hasta ahí llevaba 7 puntos. Dos triples en fila de ella noquearon a un Rocamora que no se pudo recuperar. Y de ahí en más su repertorio siguió en alza para que Independiente selle el triunfo.
Martina Torres fue la figura del juego con 16 puntos, 14 rebotes y 5 asistencias mientras que Julieta Ibarra se destacó con 18 unidades y 15 tableros. Laila Raviolo fue la goleadora con 21 puntos. En las locales, Martina Schunk fue la mejor con un doble-doble de 14 puntos y 17 rebotes. La acompañó muy bien Nati Battioni con 10 y 6, respectivamente, en tanto que Paula Santini aportó 12 puntos, 6 tableros y 3 pases gol.
El cierre de la fase regular tendrá a las rojas jugando en el Ruca Che, el 27 de Febrero ante Obras, 28 recibe a Lanús, y el 6 de marzo cierra frente a Biguá.