Independiente de Neuquén se siguen afianzando en el Torneo Clausura de la Liga Nacional de Básquet femenina, en Entre Ríos, superó a Tomás Rocamora por 68-81, y sumó su tercera victoria en final en la competencia, que la tiene en mitad de tabla de la Conferencia Sur, y con buenos augurios de cara a lo que se viene.

Séptimo triunfo en la actual competencia para el elenco neuquino en 13 presentaciones. A falta de tres fechas para qué cierre la fase regular, el equipo que conduce Marcelo Remolina no solo ya mejoró la producción del Apertura, sino que está a un juego de asegurarse terminar igualado en rachas de triunfo- derrotas.

En un juego parejo, Rocamora mostró buenas cosas en el primer cuarto. Fue adelante en el tablero con triples de Schunk y Pidone hasta que empezaron a entrar en escena Ibarra y Torres. El trámite se emparejó, y fueron palo y palo hasta un cierre 22-20.

Ibarra, clave en la defensa en los últimos tres partidos de las rojas

González alejó al local por cinco en el inicio del segundo cuarto, pero Ibarra siguió pesando en la pintura y nuevamente quedaron muy parejos. Así fue hasta el 36-36, ahí las locales perdieron puntería y por más que Sabrina Scévola intentó corregir con un tiempo muerto no pudo hacerlo y la visita se marchó adelante 36-46.

Independiente se alejó por 12, pero bastaron un par de triples de Chiappella y Battioni para que Rocamora se meta otra vez en partido (49-54). Fueron buenos pasajes de las entrerrianas que desde el faro de Paula Santini siguieron para adelante y quedaron a una posesión antes del cuarto decisivo (57-59).

Rocamora se puso a uno (60-61) pero el quiebre se dio cuando se encendió Laila Raviolo, quien había pasado inadvertida en el primer tiempo y hasta ahí llevaba 7 puntos. Dos triples en fila de ella noquearon a un Rocamora que no se pudo recuperar. Y de ahí en más su repertorio siguió en alza para que Independiente selle el triunfo.

Demarsico volvió a sumar minutos luego de su lesión

Martina Torres fue la figura del juego con 16 puntos, 14 rebotes y 5 asistencias mientras que Julieta Ibarra se destacó con 18 unidades y 15 tableros. Laila Raviolo fue la goleadora con 21 puntos. En las locales, Martina Schunk fue la mejor con un doble-doble de 14 puntos y 17 rebotes. La acompañó muy bien Nati Battioni con 10 y 6, respectivamente, en tanto que Paula Santini aportó 12 puntos, 6 tableros y 3 pases gol.

El cierre de la fase regular tendrá a las rojas jugando en el Ruca Che, el 27 de Febrero ante Obras, 28 recibe a Lanús, y el 6 de marzo cierra frente a Biguá.