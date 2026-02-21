Un paquete explosivo detonó este viernes al mediodía en la sede de la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina. La encomienda estaba dirigida a un Comandante Mayor que había sido director del establecimiento.

La explosión ocurrió cerca de las 13.50 en una oficina del piso 11 del edificio ubicado en Avenida Paseo Colón 533. Como consecuencia, al menos dos oficiales resultaron heridos con quemaduras leves.

Los lesionados fueron trasladados por el SAME al Hospital Argerich, donde se confirmó que están fuera de peligro. Un tercer involucrado fue atendido en el lugar y una cuarta persona recibió oxígeno de manera preventiva.

El paquete, similar a una caja de cartón con un detonador en su interior, era correspondencia privada dirigida al Comandante Mayor Diego Gasparutti. El oficial fue director de la escuela entre fines de 2021 y mediados de 2024 y resultó uno de los heridos.

La detonación motivó un amplio operativo de seguridad con cortes de calles y desvíos de tránsito. Bomberos y la Policía de la Ciudad evacuaron de manera preventiva a unas 320 personas del edificio y de una construcción lindera.

La investigación quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien ordenó pericias a la División Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina.

Fuentes judiciales indicaron que la encomienda llevaba unos cuatro meses en el lugar, un dato que genera interrogantes sobre el origen y el destinatario del envío.

De acuerdo a las fuentes consultadas por el diario Clarín, Gasparutti dejó su cargo a mediados del 2024, por lo que les resulta extraño que el paquete haya sido enviado hace cuatro meses y a su nombre.

Allegados al gendarme lo calificaron de “buena persona”, por lo que les resultó “raro” el ataque direccionado a su nombre y añadieron que este viernes pasó por el edificio a recoger algunas de sus pertenencias que habían quedado allí.