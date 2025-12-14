MXGP Argentina inició la cuenta regresiva hacia una de las competencias más esperadas del calendario mundial. El Mundial de Motocross 2026 se disputará el 7 y 8 de marzo en el circuito La Cascada de San Carlos de Bariloche, y ya pueden asegurar su lugar para vivir un fin de semana cargado de adrenalina.

Las entradas se venden exclusivamente de manera online a través de Paseshow. En esta primera etapa se habilitó una preventa especial de 7 días, arranco el jueves 11, con un cupo de 2.000 tickets generales. El valor es de 120.000 pesos para los dos días de competencia; los menores de 4 a 10 años abonan 60.000. Además, se lanzó el Pack 4x3, una opción pensada para grupos y familias que buscan asegurar su lugar con un beneficio económico.

El regreso del Mundial de Motocross al sur del país trae consigo un escenario natural extraordinario. Por primera vez, Bariloche será sede de la fecha argentina del campeonato, combinando la potencia de los mejores pilotos del planeta con la belleza única de la Patagonia.

Próxima etapa: entradas VIP y servicios especiales

Las entradas VIP estarán disponibles en los próximos días. Este sector ofrecerá ubicaciones preferenciales y servicios exclusivos para quienes busquen vivir el acontecimiento con mayor comodidad. La organización informará los detalles de esta modalidad en una comunicación aparte.

Con dos jornadas de competencia de alto nivel, figuras internacionales y un circuito enclavado en un entorno natural imponente, el MXGP Argentina 2026 en San Carlos de Bariloche se perfila como una edición histórica que volverá a ubicar a la Patagonia en el centro del motocross mundial.

Los tickets estarán disponibles exclusivamente de manera online a través de Paseshow: www.paseshow.com.ar/eventos/mxgp-argentina-marzo-2026