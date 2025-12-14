Estudiantes de La Plata es el nuevo campeón del fútbol argentino luego de empatar 1 a 1 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero contra racing, pero imponíendose en los penales 5 a 4 en la eterna final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

En una final de vuelo bajito, los dos se guardaron todas las emociones para el final. A falta de 10 minutos con la aparición de Adrián Martínez para Racing, una genialidad de Maravilla que parecía darle el título a la Academia en el tiempo regular.

Sin embargo, en el segundo minuto de adición, apareció Guido Carrilo con la cabeza para poner la igualdad que estira todo al tiempo suplementario.

El partido fue al alargue, donde la Academia tuvo dos muy claras sobre el cierre para no llegar a los penales. Primero Fernando Muslera y luego la mala definición de Toto Rodriguez impidieron mover la placa.

Así, en la final eterna, se llegó a los penales donde cada equipo pateó 6 veces ya que Edwin Cetré erró para el nuevo campeón (se lo atajó Facundo Cambeses) y Gastón Martirena falló para la Academia. Así se llegó al 1 por 1, en la que Facundo Rodriguez acertó para los de La Plata y Franco Pardo estrelló su remate contra el palo, marcando el desenlace que lo proclama a Estudiantes campeón y lo lleva a la próxima Copa Libertadores 2026.

Pardo el encargado del sexto para Racing. La pelota dio en el palo. Estudiantes campeón, lo ganó por penales 5 a 4.

Rodríguez el sexto para Estudiantes. Gol con suspenso, la tocó Cambeses, pero la pelota se metió igual. Gana Estudiantes 5 a 4.

Sosa, el último de la serie para Racing. Gol, al medio, casi la toca Muslera. Empatan 4 a 4. Van al 1 por 1. Sosa se lesionó al momento de rematar, aductor de la pierna izquierda.

Meza el quinto de Estudiantes. Gol, palo izquierdo de Cambeses. Gana el Pincha 4 a 3.

Martirena el cuarto de Racing. Duelo de uruguayos. Atajó Muslera sobre su izquierda. Empatan 3 a 3.

Tobio Burgos va por el cuarto de Estudiantes. Gol. Empata El Pincha 3 a 3, pero con un penal más.

García Baso el tercero de la Academia. Cruza el remate y gol. Gana Racing 3 a 2.

Alario para Estudiantes. Gol. Lo empata el equipo de La Plata 2 a 2, pero con uno más.

Vietto se hace cargo del segundo de Racing. Gol. Gana Racing 2 a 1.

Cetré el segundo para el Pincha. Adivina Cambeses sobre su palo derecho, ataja. Sigue 1 a 1.

Adrián Martínez patea el primero de Racing. Gol, 1 a 1. También palo izquierdo del arquero. 1 a 1.

Los penales comienzan en los pies de José Sosa para Estudiantes. Gol de Estudiantes, palo izquierdo del arquero.

9 Minutos ST del alargue. Lo tuvo Racing. Centro de Martirena desde la derecha, Martínez por el segund palo, atajó Muslera al tiro de esquina.

3 Minutos ST del alargue. El tiempo extra se ha vuelto un suplicio para ambos equipos que ya no tienen piernas para provocar nada en ofensiva. Cada pelota parada, es una oportunidad de consagración.

Acciones del segundo tiempo

45+2´Gol de Estudiantes, Carrillo. El goleador apareció con la cabeza para empatar la final.

35 Minutos del ST. Gol de Racing, Martínez. Maravilla fue contra Núñez en un pelotazo largo, le ganó en potencia al marcador y ante la salida de Muslera fue a jugar el mano a mano. El arquero uruguayo se alejó y el delantero tuvo la lucidez para definir de emboquillada. Golazo.

22 Minutos del ST. Mal partido. Palacios y Medina en Estudiantes son los únicos que intentan algo diferente desde la mitad de la cancha. Lo demás es todo lucha y posicionamiento.

18 MInutos del ST. Se jugó poco y nada del complemento. Cambeses, golpeado por un choque con Carrillo, pide asisencia y Arias está listo para sustituirlo en el arco de Racing.

5 Minuutos del ST. De nuevo Estudiantes recuperando y saliendo rápido por la derecha. Palacios terminó enviendo un centro rasante que fue definido por Carrillo. Exigido, la pelota se fue al saque de meta.

A segundos de inciado el complemento. Martínez fue en contra de Núñez sin pelota, en la presión. El delantero golpeó al marcador central en la boca. Fue amarilla para Maravilla.

22:11 comenzó el segundo tiempo.

Crónica del primer tiempo

El trámite de la final se presentó muy parejo, tal cual lo imaginado en la previa. Sin embargo, las dos de mayor peligro en la primera parte fueron a favor de Estudiantes y atacando por la derecha.

La primera de ellas fue a los 24, cuando la Academia perdió a Tiago Palacios que pisó el área y sacó un potente remate que se fue desviado por el primer palo. Cinco minutos más tarde, de nuevo el 10 Pincha como protagonista, pero esta vez para dar el último pase a Guido Carrillo, también filtrándose por el mismo sector y un remate que fue bien achicado por el arquero Facundo Cambeses.

Por el lado de Racing, lo más peligroso nació en los pies del colombiano Duvan Vergara, sobre todo en el primer cuarto de hora cuando logró presionar sobre la salida del rival. Peligro en cuenta gotas para un trámite cerrado y parejo que no tiene un claro dominador.

Acciones del primer tiempo

29 Minutos. Ahora, el que lo pierde es Carrillo para Estudiantes. El Pincha recuperó en mitad de cancha y salió rápido. Pase de Palacios para el delantero que quedó mano a mano contra Cambeses, mala definición.

24 Minutos. Palacios pisó el área de Racing entrando por la derecha del ataque de Estudiantes. Remate alto al primer palo.

14 Minutos. El colombiano Vergara es, por el momento, la mejor carta ofensiva del partido. Ahora presionó sobre la salida desde el fondo de Estudiantes y remató desviado al arco.

12 Minutos. Remate de media distancia de Nardoni para Racing, fuerte y no tan lejos de uno de los ángulos del arco defendido por Muslera. Vergara hizo el espacio con una gambeta en tres cuartos de cancha.

7 Minutos. Como era de imaginar, el partido se hace muy disputado, con nulas situaciones sobre los arcos. Estudiantes tuvo un tiro de esquina a favor, pero la Academia controló bien en los primeros minutos.

21:04 comenzó el partido.

Síntesis

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Goles: ST 35’ Martínez (R)., 45+2' Carrillo (E).

Cambios: ST 29´ Joaquín Tobio Burgos por Palacios (E), 30’ Adrián Fernández por Almendra (R) y Tomás Conechny por Solari (R), 42 Franco Pardo por Vergara (R) y Gastón Martirena por Mura (R), 43 Eric Meza por Gómez (E) y Lucas Alario por Piovi (E), 44' José Sosa por Medina (E), 45´ Gastón Benedetti por Arzamendia (E). Alargue, PT 5´Facundo Rdriguez por Núñez (E), 10' Bruno Zuculini por Nardoni (R), 14' Luciano Vietto por Conechny.

La previa

El elenco dirigido por Gustavo Costas buscará cerrar la temporada con un título por segundo año consecutivo, mientras que la formación liderada por Eduardo Domínguez va por el campeonato en medio de su enemistad con la AFA. El ganador, además de proclamarse campeón, sacará su boleto a la Copa Libertadores del 2026.

A las 20 comenzará la previa del duelo a través AM 550 La Primera, del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

El clima previo está cargado de expectativas y logística intensa, con entradas agotadas y una provincia colapsada por la demanda de viajes y alojamientos. Además, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó un cuerpo arbitral encabezado por Nicolás Ramírez, mientras que Racing habilitó el Cilindro para que miles de hinchas que no pudieron viajar sigan la final en pantalla gigante. El duelo promete un cierre de temporada vibrante y disputado entre dos clásicos del fútbol argentino.

Nicolás Ramírez el árbitro designado para el partido entre Pinchas y Académicos

El escenario que se proyecta en el Madre de Ciudades apunta a un trámite ajustado. Racing arriba con un patrón claro: en 16 de sus últimos 18 partidos, los marcadores se mantuvieron por debajo de los dos tantos y únicamente uno de los equipos consiguió convertir. Del otro lado, Estudiantes también viene mostrando un desarrollo similar en sus recientes presentaciones, con tres encuentros al hilo siguiendo esa línea y cinco de sus últimos siete compromisos terminando con pocas emociones.

Además, en tres de las cuatro apariciones más recientes del Pincha, el duelo cerró con menos de tres goles y con un solo conjunto encontrando el camino al gol, reforzando la tendencia a partidos cerrados.

Adrián “Maravilla” Martínez se presenta a la final impulsado por el gol con el que destrabó la serie ante Boca, un grito que no solo aseguró el pase, sino que también le permitió dejar atrás una sequía prolongada. El atacante llega revitalizado y con números que respaldan su peso ofensivo: suma 51 tantos en 92 duelos con la camiseta de Racing, una cifra poco habitual en el fútbol argentino y que alimenta la expectativa de que vuelva a ser determinante en la cita más importante del año.

A esa estadística se suma un rasgo que lo convierte en una pieza especial: su capacidad para aparecer en las grandes noches. Fue protagonista en la coronación de la Sudamericana 2024 al convertir en el 3-1 a Cruzeiro y también dijo presente en la Recopa 2025, anotando en la ida frente a Botafogo. Ese recorrido en partidos definitorios sostiene la idea de que Racing tiene en Martínez a un hombre capaz de desequilibrar otra vez cuando el título está en juego.

El colombiano Edwuin Cetré llega a la final convertido en una de las figuras más influyentes de Estudiantes. El colombiano fue determinante en los cruces previos: primero abrió el camino contra Rosario Central con el gol que aseguró el boleto a cuartos; luego, siete días después, volvió a marcar diferencia al asistir a Tiago Palacios en el ajustado 1 a 0 sobre Central Córdoba. Su impacto continuó en semifinales, donde su presión generó el error de Renzo Giampaoli y nuevamente habilitó a Palacios para otro triunfo por la mínima ante Gimnasia. No es casualidad: suma tres tantos en sus últimas siete presentaciones, reflejo de un nivel sostenido.

Además, Cetré ya dejó una huella frente a Racing. En la Liga Profesional 2024 fue autor de uno de los goles en el vibrante 5-4 que quedó grabado en la memoria del Pincha, un antecedente que alimenta la confianza de cara a este nuevo duelo decisivo.

Datos del partido

Horade Inicio: 21.00

TV: ESPN Premium y TNT Premium

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Hector Paletta

Estadio: Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero.