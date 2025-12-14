Emocionado por la consagración de Estudiantes en el Torneo Clausura de la Liga Profesional, Juan Sebastián Verón, presidente de la institución, resaltó la unión del grupo ante todo tipo de adversidades, y remarcó “Me hace reflexionar y saber que las cosas buenas prevalecen siempre sobre las malas”.

Era la imagen post consagración, Verón vivió un cierre de Torneo Clausura distinto, dentro de un clima donde parecía ser la disputa mano a mano contra la AFA y sus dirigentes. La sanción del tribunal de disciplinas lo tiene fuera de su cargo por 6 meses, por lo que su imagen en la tribuna, como un hincha más, se volvió una postal en el madre de Ciudades.

"Encontramos un motivo. En lo que pasó, lo que se fue dando previo al partido con Central. A partir de ahí, son esas cosas que pasan. El club se encolumna atrás de algo. Cuando eso pasa, pasan cosas buenas", dijo la “Brujita”

Por otro lado, resaltó la importancia del legado que dejaron las glorias que ya no están, y la importancia de seguir por la misma línea “"Hay emoción. No la puedo largar. Me hace reflexionar y saber que las cosas buenas prevalecen siempre sobre las malas. Lo tengo siempre muy guardado y muy seguro, sobre todo".

Además, resaltó que post final del trofeo de campeones, se juntará con Eduardo Domínguez para tratar la renovación “debemos ponernos por delante objetivos para poder abordar estos lugares que son importantes. Reinventarse en el fútbol argentino es difícil. Hay que trabajar sobre eso". Señaló.