La ATP inició la temporada 2026 tras un ejercicio récord. En 2025, 88 tenistas superaron el millón de dólares en premios, con Carlos Alcaraz al frente del ranking económico con 21.300.000 de dólares. A ello se sumó el reparto de beneficios en los Masters 1000, que distribuyó 18.300.000 de dólares entre 186 jugadores, un 25% adicional sobre el prize money base.

De cara a 2026, la organización elevará los Bonus Pools hasta 21.500.000 de dólares en Masters 1000 y Nitto ATP Finals, y 3.070.000 de dólares en ATP 500. El Challenger Tour también dio un salto estructural: los premios proyectados alcanzan 32.400.000 de dólares, un 167% más que en 2022. Como novedad, los torneos ATP 500 se sumarán al modelo de reparto 50/50 de beneficios, alineando incentivos entre torneos y jugadores.

El impulso deportivo vino acompañado de una fuerte respuesta del público. La ampliación de cuadros a 96 jugadores en Masters 1000 y la mejora de estándares en sedes clave contribuyeron a un récord de 5.550.000 de asistentes presenciales en 2025, además de una audiencia global superior a 1.000 millones a través de ATP Media. En el plano comercial, la ATP incorporó cinco patrocinadores y renovó seis acuerdos estratégicos, mientras que el alcance digital creció hasta 2.900 millones de visualizaciones y 13.100.000 millones de seguidores.

Según Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, el foco para 2026 estará en “elevar los torneos premium y generar valor duradero para jugadores y distintas competencias”. A las reformas económicas se suman medidas de bienestar y gobernanza: reducción a 18 torneos computables para el ranking, nuevas protecciones por lesión y paternidad, regla de calor, expansión del video review y continuidad del Baseline Financial Security Programme, que ya aportó más de 2.000.000 de dólares a los jugadores.