Domingo 11 de Enero, Neuquén, Argentina
22° titulo del ruso

En la previa del Australian Open, Medvedev se consagró campeón del ATP 250 de Brisbane

El ruso venció en la final a Brandon Nakashima y ganó su título número 22 en la previa del primer Grand Slam del año. Escalará al puesto 12 del ranking ATP.

Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Domingo, 11 de enero de 2026 a las 17:35
Medvedev venció a Nakashima y ganó su primer título del año.

A pocos días del arranque del Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada, Daniil Medvedev se consagró campeón del ATP 250 de Brisbane tras vencer al estadounidense Brandon Nakashima por 6-2 y 7-6 en la final disputada en el Pat Rafter Arena. De esta forma, el ruso alzó el vigésimo segundo título de su carrera y llega al Abierto de Australia a tiro del Top 10.

El soviético llegó con una actuación dominante, habiendo perdido solo un set durante toda la semana y mostrando una gran autoridad en la semifinal contra Alex Michelsen. Desde el comienzo, se impuso desde el comienzo con dos breaks y poniéndose 4-0 frente a un Nakashima que descontó, tuvo un break point para seguir acercándose, pero finalmente sucumbió contra Medvedev que ajustó y cerró el parcial por 6-2.

El segundo set fue más disputado pese a que el ruso llevaba un break de ventaja hasta el 5-4, sin embargo el estadounidense recuperó el break quiebre tras un error del ruso en la red para el 5-5 y la posterior definición en tiebreak. No obstante, ahí Medvedev volvió a mostrarse implacable y solamente permitió un punto de Nakashima para cerrar 7-1 ese desempate y 6-2 y 7-6 (1) la victoria que le entregó el título.

Con este triunfo, el exnúmero uno del mundo alcanzó su título número 22 en su carrera profesional, con un dato más que particular: logró estos trofeos en 22 torneos diferentes del circuito ATP, sin repetir campeonato en el mismo certamen. Gracias a esta victoria, Medvedev avanzará un puesto en el ranking ATP y aparecerá como número 12 del mundo. Por su parte el subcampeón Nakashima también festejará un escalón importante, llegando al puesto 28.

Medvedev y una curiosa estadística: suma 22 títulos en 22 ciudades diferentes. (Foto: EFE)

