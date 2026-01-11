La talentosa jugadora del tenis de mesa oriunda de Colonia Catriel Manuela Pereyra, perteneciente a la escuela municipal de la disciplina, fue convocada por el cuerpo técnico de la selección argentina categoría de Mayores, para disputar los Selectivos de la divisional mayor en Rosario Santa Fe, del 13 al 14 de febrero de este año.

Dicho certámenes son clasificatorios para el campeonato sudamericano de la categoría Mayores a realizarse en Santiago de Chile del 15 al 21 de junio del 2026 y también son clasificatorios para el campeonato Mundial por equipos que se disputará en Londres (Inglaterra) cerca de fin de año.

Las deportistas para ocupar una de las cuatro plazas para representar a la selección argentina son 12 jugadoras, siete de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires y una representante de Santiago del Estero, Mendoza, Jujuy, Santa Fe y además de "Manu" por Río Negro.

La representante del norte de la provincia de Río negro, tuvo un excelente año deportivo 2025, se encuentra actualmente en las primeras posiciones del ranking nacional y en la posición 712 del escalafón mundial en la máxima categoría.