El actual entrenador y ex jugador Alejandro Moreno volverá al Roca Rugby Club surgido en el club de Padre Alejandro Stefenelli está de regreso en la ciudad de General Roca, luego de muchos años de experiencia en Europa, primero como jugador, siendo parte del plantel de Italia en Copa Mundial y Torneo de las Seis Naciones, también destacándose en equipos de primer nivel del rugby europeo.

A partir de este 2026, fue confirmado como Coordinador General de rugby y Entrenador Principal del plantel superior de Roca RC. Se trata de una gran apuesta del Rojo que volverá a contar en esta nueva etapa con uno de los símbolos de la entidad y en esta primera etapa tendrá un contrato de dos años.

Después de 14 años de actuar en el mejor rugby del Viejo Mundo con pasos por varios países del viejo continente, e incluso ser parte del seleccionado de Italia en el Mundial de 1999, Moreno vuelve para aportar su experiencia en el club roquense. En su recorrido por el mundo, el pilar formó parte de clubes de la jerarquía de Leicester Tiger, Perpignan, Worcester, Parma, Brive, Agen, Calvisano o Leeds Carnegie.

Últimamente se desempeñó como entrenador de forwards en Europa. Moreno, que nunca se desentendió de su lugar de origen, aspira a ocupar un lugar en donde el club entienda que más lo necesita. Quiere instalarse en el Alto Valle y ser lo más productivo posible para el crecimiento del rugby Rojo.

Comentó Alejandro Moreno sobre su vuelta a Roca RC como coordinador general del club, a partir de 2026, “se dio realmente por sorpresa. Yo estuve en Pucará desde el 2017 hasta el 2020 y después me fui a Milán, donde soy director de la academia de Martín Castro Giovanni, que es una academia de verano europeo que se extiende por dos semanas en julio y ahí manejamos cuatrocientos chicos. Pero en un momento Pucará me dijo en 2025 que me iban a renovar por dos más y en ese interín me llamo el presidente, Santiago Bonfiglio, que tenía la propuesta para que yo vuelva al club a Roca y como no voy hace tanto tiempo con mi familia la verdad que ese día nos alegró mucho y es un desafío muy grande. Lo tomo con mucha responsabilidad y si bien vamos a estar más cerca de la familia, es algo muy bueno para todo el rugby del Valle y la Patagonia. Es el primer club que va a tener a alguien full time y contratado y me toca a mí. Fue una sorpresa, no estaba planeado y ni bien Santiago y Pablo Dominic me lo propusieron la respuesta mía fue muy fácil".