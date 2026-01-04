San Carlos de Bariloche volverá a estar en el centro del motocross continental en 2026. Según el calendario oficial difundido por la FIM Latin America, en la misma fecha en la que se disputará el Mundial MXGP en la ciudad lacustre rionegrina, también se correrá una competencia del Campeonato Latinoamericano de Motocross Junior.

La actividad se desarrollará entre el 6 y el 8 de marzo de 2026, en simultáneo con el Latinoamericano MX1 y MX2, lo que permitirá que jóvenes promesas del motocross regional compartan escenario con las principales figuras del certamen mundial.

Se espera la participación de alrededor de 20 pilotos argentinos en la categoría Juniors, un dato que refuerza la importancia de la cita para el desarrollo del motocross nacional y para la proyección internacional de los jóvenes corredores.

La combinación de una fecha del Mundial con competencias latinoamericanas consolida a Bariloche como una plaza estratégica dentro del calendario internacional del motocross, con impacto deportivo, turístico y económico para la región.

El Campeonato Latinoamericano de Motocross 2026 continuará luego con fechas en Cuenca en Ecuador en agosto y en Guácima de Alajuela en Costa Rica, mientras que en la ciudad del sur de Río Negro se abrirá la temporada con una doble propuesta de alto nivel.