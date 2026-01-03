Desde este sábado hasta el 17 de enero en Arabia Saudita, se puso en marcha la edición 2026 del Rally Dakar, exigente competencia que tendrá un total e 19 argentinos en ruta, entre ellos Santiago Rostan, neuquino que encara su tercera experiencia arriba de sus dos ruedas.

En Rally2, el neuquino de 30 años buscará como gran objetivo quedar entre el To-20. Arriba de su KTM dijo presente de la rampa de partida y del prólogo que se realizó en la localidad de Yanbu, recorrido cronometrado de 22 kilómetros, y que sirve para determinar el orden de partido de la primera etapa a disputarse el domingo en el mismo lugar pero con un trazado de 305 kilómetros de especial y 213 km. de enlace.

EL neuquino quedó en la colocación 72, con un tiempo de 15 minutos, 23,4 segundo, y una diferencia de 3: 52 de español Canet, ganador de la prueba, seguido por el australiano Sanders, y el Estadounidense Brabec. El argentino Luciano Benavides quedó en la cuarta colocación.

Para Rostan, será su tercera participación en la carrera “más peligrosa del mundo”, donde el objetivo es claro, quedar entre los 20 mejores, “se me pone la piel de gallina cuando pienso que tengo que representar a Argentina en la categoría Motos detrás de Luciano Benavides. Hay mucha gente detrás de mí que espera que yo termine y tenga un buen resultado. Ya logré completar dos Dakar y por eso a este voy con otra expectativa. Sería feliz de terminar entre los 20 de Rally”.

Cabe señalar que en su primera participación en el 2024, quedó en el puesto 26 en la categoría R2, y 30 en el 2025.

