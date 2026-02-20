Este viernes se produce una de las conjunciones astrales más relevantes de la década: Saturno y Neptuno se alinean en el grado cero de Aries, dando inicio a un ciclo inédito con fuerte repercusión tanto a nivel individual como colectivo.
Saturno, planeta que representa la estructura, la realidad y el compromiso, se une a Neptuno, símbolo de los sueños, la espiritualidad y la fe. Esta unión en Aries, signo asociado al comienzo, la acción y la identidad, señala la apertura de una etapa donde se entrelazan la responsabilidad con la inspiración, marcando un antes y un después en la historia astral.
A nivel global, esta conjunción anticipa transformaciones profundas en las bases que sostendrán a la sociedad durante los próximos 36 años. Se trata del nacimiento de una nueva conciencia colectiva que fusiona lo espiritual con lo material y que impulsa el cierre de ciclos antiguos para activar un campo vibratorio renovado.
Impacto en los signos zodiacales:
- Aries: Experimenta un renacer personal poderoso que redefine su identidad y propósito. Esta etapa invita a asumir un liderazgo consciente y a transformar proyectos en realidades concretas.
- Tauro: Enfrenta una profunda transformación interna, dejando atrás creencias limitantes para conectar con una espiritualidad genuina. La madurez y la serenidad serán clave para avanzar sin revelar planes prematuramente.
- Géminis: Inicia una fase social y colectiva donde cambiarán amistades, proyectos y objetivos. Es un momento propicio para fortalecer vínculos grupales con metas claras y estructuras sólidas.
- Cáncer: Vivirá una redefinición total de su vocación, con posibles cambios profesionales o roles sociales más alineados con su esencia. Se exige máxima dedicación laboral para materializar ambiciones con estrategias definidas.
- Leo: Comienza un ciclo de crecimiento espiritual y nuevas perspectivas, combinando intuición con disciplina para alcanzar sus sueños y dar sentido práctico a sus ideales.
- Virgo: Se embarca en una purificación emocional, cerrando vínculos kármicos y liberándose de patrones afectivos obsoletos. Además, deberá estructurar sus compromisos financieros con responsabilidad.
- Libra: Enfrenta decisiones definitivas en relaciones de pareja, sociedades y compromisos a largo plazo. Se impulsa a construir vínculos equilibrados y duraderos basados en una visión compartida.
- Escorpio: Experimenta una reestructuración de su estilo de vida, especialmente en rutinas laborales que demandan más disciplina. La motivación aumenta si su trabajo contribuye a mejorar la vida de otros, mientras que la salud requiere atención.
- Sagitario: Vive un renacer creativo y emocional, con oportunidades para profesionalizar aficiones o emprender negocios propios, siempre con asesoramiento adecuado.
- Capricornio: Sana historias emocionales y busca consolidar raíces profundas. Es un momento clave para planificar y construir un refugio seguro, dando forma a sueños familiares sin perder de vista las exigencias.
- Acuario: Cambia su forma de comunicar y decidir, iniciando una etapa de claridad mental y madurez emocional. Se impulsa a estudiar y a aplicar la inspiración de manera práctica en nuevos proyectos.
- Piscis: Cierra un ciclo de confusión y comienza a materializar sueños. Es propicio tomar el control de la economía personal con estrategias que permitan disponer de recursos para alcanzar la estabilidad y el crecimiento económico.
Esta conjunción astral abre una etapa llena de desafíos y oportunidades para redefinir caminos y propósitos, tanto en el plano personal como en la construcción colectiva del futuro.