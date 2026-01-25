El mercado de pases de verano dejó una novedad que no pasó desapercibida para el fútbol argentino y, en especial, para la comunidad del alto valle de Río Negro y Neuquén. Facundo Mura, oriundo de General Roca, lateral derecho formado en Estudiantes de La Plata, comenzó oficialmente su etapa en el Inter Miami, donde ya se entrena junto a figuras de talla mundial como Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez, y hasta apareció en una reciente publicación del capitán de la Selección Argentina.

El defensor rionegrino, de 26 años, se incorporó a los trabajos de pretemporada del último campeón de la Major League Soccer (MLS) y tuvo su primer contacto con la prensa en Estados Unidos. “Siento que soy un jugador polifuncional. Puedo ayudar al equipo donde lo necesite”, expresó Mura en sus primeras declaraciones como futbolista del conjunto norteamericano.

En la misma línea, el ex Estudiantes de La Plata, Colón de Santa Fe y el Racing Club de Avellaneda dejó en claro cuáles son sus objetivos en esta nueva etapa de su carrera. “Tengo en claro que lo más importante es poder ganar partidos y títulos, eso queda en la historia”, afirmó, de cara a los desafíos que se vienen con la camiseta del Inter Miami.

Mura firmó un contrato hasta junio de 2029, lo que marca la apuesta a largo plazo del club por el futbolista surgido en la ciudad rionegrina. Mientras tanto, el roquense ya comenzó a sumar minutos de entrenamiento bajo la mirada de Javier Mascherano.

Uno de los momentos que rápidamente se viralizó fue su aparición en una publicación de Lionel Messi en Instagram, donde el astro argentino compartió imágenes del inicio de la pretemporada bajo el título “Arrancamos…”. En una de las fotos se lo puede ver a Mura intentando quitarle la pelota al propio Messi durante una práctica, una postal que no tardó en generar repercusión en las redes sociales y en los millones de seguidores que siguen al rosarino.