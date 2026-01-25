El tradicional triatlón Escape de la Isla Huemul en San Carlos de Bariloche dejó atrás un muy buen capítulo y en la jornada del domingo, en suelo lacustre y cordillerana de la ciudad rionegrina, el festejo fue para dos zonales, Matías Campi (Villa La Angostura) y Maia Coletto (San Martín de Los Andes) ganaron la prueba individual de la clásica competencia combinada organizada por el club Pehuenes.

Con 200 participantes, la exigencia comenzó con 1.500 metros de natación en el lago Nahuel Huapi, siguió con 40 kilómetros de ciclismo, con dos ascensos al cerro Catedral y finalizó con 10 kilómetros de running. La concentración y el Parque Cerrado estuvieron en la avenida Bustillo, a la altura del kilómetro 8.

En caballeros, Campi, quien representó a Bariloche en su etapa de nadador y hoy está radicado en Viedma, marcó un excelente tiempo de 20 minutos 24 segundos en el agua para tomar la punta y ya no dejarla hasta el final, pese a la sensacional competencia del local Tomás Omaechevarria quien dio pelea hasta el final luego un brillante parcial de ciclismo. Apenas 13 segundos separaron al ganador de su escolta.

El ganador Matías Campi, se impuso con un registro de 2 horas 13 minutos 40 segundos, escoltado por Tomás "Tomy" Omaechevarria de San Carlos de Bariloche, 2 horas 13 minutos 53 segundos, tercero se ubicó el chileno Matthew Leatherbee, 2 horas 18 minutos 54 segundos, el cuarto puesto fue para el también barilochense Guillermo García, 2 horas 19 minutos 4 segundos y quinto llegó el bonaerense Velmar Bianco Bueno con un tiempo de 2 horas 27 minutos 55 segundos.

En damas, la sanmartinense Maia Coletto sumó un excelente festejo cerca de casa, más allá que ahora no está radicada en su ciudad. La neuquina completó la natación en 29 minutos 54 segundos y a partir de allí, con solidez, comenzó a edificar una gran victoria. Llegó a la meta en 2 horas 52 minutos 26 segundos. El segundo puesto fue para la cordobesa, de Río Cuarto, Gabriela Carena, 2 horas 53 minutos 41 segundos, tercera llegó la sanmartinense Alejandra Dupré, 2 horas 54 minutos 37 segundos, cuarta terminó la local Lucía Barbagna, 2 horas 56 minutos 31 segundos y quinta la sanmartinense Ailil Voccia, con 3 horas 3 minutos.

En postas, la general fue ganada por el team Los Baqueteados, integrado por José Moreschi, Santiago Frei y Tomás Navarro. El equipo local marcó un tiempo de 2 horas 27 minutos 57 segundos.

Fuente: ANB Noticias de la Patagonia