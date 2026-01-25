Por la semifinal revancha patagónica del Federal Amateur, Deportivo Roca y La Amistad empataron 1 a 1 en el Luis Maiolino con el permisivo arbitraje de Danilo Viola y el club de Cipolletti avanzó a la gran definición ya que en la ida había ganado por 2 a 0.

Gran marco de público para ver los segundos 90 minutos entre los dos equipos de la Liga deportiva Confluencia que en la ciudad de General Roca buscaban su boleto para la gran final de la Región que será ante Boxing Club de Río Gallegos, luego que los santacruceños igualaran la serie ante Jorge Newbery y eliminara a los de Comodoro Rivadavia en los penales por 6 a 5. La ide había sido 3 a 1 favorable para el Lobo que en la vuelta cayó 0 a 2 en los 90 minutos reglamentarios.

Los cipoleños había sufrido en la semana una baja de peso como la del marcador central Jeremías Langa, flamante incorporación de Gimnasia y Esgrima La Plata a préstamo desde Cipolletti por todo el 2026.

El dueño de casa tampoco pudo contar con Luciano Pereyra desde el arranque. El 10 fue esperado y exigido, pero como no estaba totalmente recuperado de la lesión sufrida en la ida tras una infracción de Juan Celaya ocupó un lugar en el banco de suplentes.

Con la ventaja por lo hecho en la ida disputada en Cipolletti, La Amistad salió a que sea el Naranja quien lleve el gasto del partido en una tarde que arrancó muy calurosa y luego se fue nublando. Igual, sobre el sintético del Luis Maiolino, todo siempre es más complicado para los jugadores.

Roca se hizo cargo de esa responsabilidad y sobre el final del primer tiempo encontró el gol en una jugada de pelota parada que convirtió Luciano Roberti, el primer marcador central.

Luciano Roberti marcó el único gol de la revancha entre Deportivo Roca y La Amistad.

El complemento fue caliente, entre las intenciones del dueño de casa y las mañas de los cipoleños por hacer correr los minutos, quitarle ritmo al juego y sacar a relucir toda la desesperación del rival.

Obligado por las circunstancias, Roca se quedó con tres hombres en el fondo y pese a los espacios que sirvió controló las acciones hasta el minuto 50, cuando apareció nuevamente Kevin Guajardo en la serie y marcó el 1 a 1 final.

Formaciones

Deportivo Roca: Bruno Corsi; Diego Guevara, Luciano Roberti, Santiago Villalba, Juan González; Facundo Laumán, Carlos López, Fabián Illanes, René Meyreles; Luis Miranda, Enzo Vallejos. DT: Martín Medina.

La Amistad: Exequiel Lara, Nicolás Figueroa, Juan Celaya, Ariel González, Ezequiel Alonso, Lucas Mellado, Antonio Santa Cruz, Kevin Guajardo, Santiago Gómez, Mauro García. DT: Alfredo Tizza.