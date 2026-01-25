El raid de partidos por la 1ª fecha del Torneo Apertura 2026 en la Liga Profesional llega a su fin con dos partidos programados para las 21 de este domingo por la zona B: el debut del golpeado Argentinos Juniors ante Sarmiento y el estreno en el fútbol grande para Estudiantes de Río Cuarto visitando a Tigre.

Último dos de una larga lista de 30 encuentros que comenzaron a desarrollarse el jueves y no paró de entregar distintas cuestiones, entre ellas la victoria de River, la derrota de Racing y San Lorenzo y el empate de Independiente ante el último campeón Estudiantes de La Plata.

Para Argentinos, ya desde el arranque es una situación difícil porque El Bicho se complicó en la Copa Argentina, donde fue eliminado entre semana por Midland en los penales. Último finalista de esa competición, la caída representó un golpe duro para los dirigidos por Nicolás Diez.

Sarmiento, por su parte, vuelve a partir con la premisa de la Permanencia de la mano de un técnico como Facundo Sava que suele preparar buenas estructuras deportivas.

Facundo Sava, el técnico de Sarmiento de Junín.

En Victoria, mientras tanto, Tigre hizo ruido con la contratación de Gonzalo Pity Martínez en el mercado de pases. El 10 no estará disponible esta noche, pero es un nombre importante en la formación de Diego Dabove.

Mientras que enfrente tendrá al recientemente ascendido Estudiantes de Río Cuarto. El conjunto cordobés deberá hacer pie rápidamente en primera división, en un momento de la temporada en que todo es ganancia para el León que sigue al mando del experimentado Iván Delfino y con nombres que buscan afianzarse en la máxima.

Estudiantes de Río Cuarto hace su estreno en el fútbol grande de la Argentina.

Juega Enzo

Finalmente, Enzo Pérez sería parte del equipo titular de Argentinos. El ex River fue reemplazado en el segundo tiempo de cruce ante Midland por Copa Argentina y se mostró fastidioso por la decisión del entrenador.

En su momento se creyó que había sido por una molestia muscular que lo condicionaba para los 40 minutos restantes del cruce, pero finalmente está disponible para poner primera en la Liga Profesional.

También Hernán López será parte de la formación inicial. El 10 había salido en el entretiempo del último partido por un dolor en el tobillo, pero es indispensable en mitad de cancha y también marcará el presente como local.