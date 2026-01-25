¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 25 de Enero, Neuquén, Argentina
FUERTE DESPLIEGUE

Operativo de alto impacto en Centenario: controles, secuestros y alcoholemia

El procedimiento formó parte de las acciones preventivas que buscan reforzar la seguridad vial y la presencia policial en la ciudad.

 

Por Juan Quintans

Periodista. Productor, conductor y columnista cultural
Domingo, 25 de enero de 2026 a las 20:14
Un operativo de alto impacto se desplegó durante la noche del sábado en el barrio Vista Hermosa de Centenario, como parte de las acciones preventivas impulsadas para reforzar la seguridad vial y ciudadana en la ciudad. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría 52, con un amplio despliegue de controles vehiculares y de identificación de personas.

El operativo se desarrolló entre las 21 y las 23 horas, en el sector comprendido por las calles Cuba y Bernardo O’Higgins, y contó con la participación articulada de distintas áreas policiales y municipales. Intervinieron personal de la Comisaría Quinta, el Departamento Metropolitana, la División Tránsito Villa Obrera, la División Motorizada (DEMOSE) y la Dirección de Tránsito Municipal, lo que permitió una cobertura integral del área.

Como resultado de los controles, fueron identificadas alrededor de 250 personas y controlados unos 250 vehículos, entre autos y motocicletas. Además, se procedió al secuestro de ocho rodados por diversas infracciones, se labraron 22 actas contravencionales y se detectaron tres casos de alcoholemia positiva.

Desde la fuerza destacaron que este tipo de procedimientos forman parte de una estrategia sostenida de prevención, orientada a ordenar el tránsito, desalentar conductas de riesgo y fortalecer la presencia policial en la vía pública, con el objetivo de brindar mayor seguridad y tranquilidad a los vecinos.

