Luego de comenzar con el Torneo Apertura ante Barracas Central, River ya piensa en el partido de este miércoles a las 20 en el Monumental frente a Gimnasia La Plata, en el que Marcelo Gallardo evaluará si incluye a algunos de los lesionados en el equipo. La principal decisión involucra a Franco Armani, que está cerca de volver después de su desgarro y reemplazaría a Santiago Beltrán, que atajó en el debut del Millonario el sábado.

El Pulpo había sufrido un desgarro en uno de sus gemelos durante la pretemporada en San Martín de los Andes. Si bien pudo haber estado en el banco ante Barracas Central, el cuerpo técnico prefirió no arriesgarlo para que llegue en óptimas condiciones al encuentro con el Lobo. Ahora Gallardo ahora debe decidir si le da la continuidad a Beltrán, quien mostró seguridad en sus pocas intervenciones durante los amistosos y el debut en el Torneo Apertura, o si le devuelve el puesto a Armani, teniendo en cuenta la importante carga de partidos que habrá en el certamen desde el inicio hasta medidados de febrero.

Beltrán dejó buenas sensaciones reemplazando a Armani. (Foto: X @RiverPlate)

Además del multicampeón arquero, River podrá volver a contar con Kevin Castaño, que se perdió el partido ante Barracas por una gastroenteritis, pero ya se entrenó con normalidad y estará disponible para el duelo contra Gimnasia. En su ausencia, Gallardo optó por Tomás Galván junto a Fausto Vera y Aníbal Moreno, y en el segundo tiempo ingresó Giuliano Galoppo, por lo que todo indica que el colombiano tendrá que pelear por un lugar.

Acuña, casi descartado

Por otro lado, el lateral neuquino continuará sin poder jugar. El Huevo arrastra un traumatismo en un dedo del pie izquierdo y trabaja diferenciado, sin una fecha clara de vuelta. Luego de sufrir un pisotón en un partido ante Racing el 24 de noviembre pasado, el oriundo de Zapala no participó de la pretemporada ni de los amistosos de verano contra Millonarios y Peñarol. Se encuentra en plena recuperación con ejercicios de kinesiología y trabajos de campo, pero sin exigencia física, lo que hace seguro que no esté durante esta seguidilla de partidos y apunte a regresar luego de la tercera jornada ante Rosario Central.